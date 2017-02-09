«Состояние тяжелое»: врачи 24-й больницы Екатеринбурга борются за жизнь мужчины, упавшего с пятого этажа на автомобиль

У него разорваны печень и селезенка, многочисленные переломы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.02.2017

В Екатеринбурге сегодня, 10 февраля, врачи проводят операцию мужчине, который выпал из окна пятиэтажки на Титова и приземлился на крышу автомобиля.

Как рассказали НАШЕЙ в пресс-службе Горздрава Екатеринбурга, мужчина после падения был госпитализирован в ЦГБ № 24.

— У пострадавшего серьезные травмы, множественные переломы, разрывы печени, селезенки и другие повреждения внутренних органов. Также есть предположения, что мужчина в момент падения был под воздействием чего-то и не осознавал, что происходит, — уточнили в ведомстве.

Состояние мужчины оценивается как тяжелое, за его жизнь борются врачи.

Вчера вечером на Титова прямо на крышу припаркованного около дома автомобиля упал молодой человек. По словам очевидцев, он выпал с пятого этажа. Сам мужчина ничего не помнил, спокойно встал и пытался прийти в себя.

Также появилась информация, что мужчине 34 года. Вчера он был доставлен в больницу, но самовольно ушел оттуда, а сегодня медики на скорой его привезли прямо на операционный стол.

Полиция проводит проверку инцидента.

Также сегодня провели успешную операцию пятилетней малышке, которая выпала из окна своей квартиры на 8-м этаже и выжила.