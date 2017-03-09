Екатеринбурженка, прописавшая в 15-метровой комнате 263 мигранта, уже второй раз не явилась в суд

Поэтому на заседании было заявлено ходатайство о принудительном приводе хозяйки «резиновой» квартиры.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.03.2017

В пятницу, 10 марта, в мировом суде Орджоникидзевского района должен был начаться процесс над екатеринбурженкой Мариной Мирсаитовой, незаконно прописавшей в своей комнате 263 мигранта. Однако хозяйка «резиновой» квартиры на заседание не пришла.

– Так как Мирсаитова уже второй раз не явилась на заседание, в отношении нее заявлено ходатайство о принудительном приводе, – прокомментировала корреспонденту НАШЕЙ помощник прокурора Орджоникидзевского района Валерия Меньшикова.

Напомним, что, по версии силовиков, с сентября по декабрь 2016 года Мирсаитова фиктивно прописала в своей комнате 263 мигранта. За что каждый из них заплатил женщине по 500 рублей. То есть в общей сложности она заработала более 130 тысяч рублей. Но при этом никто из мигрантов никогда не жил в этой комнате, площадь которой – всего 15 квадратных метров.



В итоге на хозяйку «резиновой» квартиры завели уголовное дело.