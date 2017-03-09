На станции Шарташ протекла цистерна с топливом

Движение поездов остановлено не было.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.03.2017

В Екатеринбурге в четверг, 9 марта, во время перевозки на станции Шарташ произошла авария, в результате которой возникла утечка дизельного топлива, уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Утечка была обнаружена специалистами железной дороги в одной из цистерн при осмотре грузового состава.

— Сотрудниками Свердловской железной дороги цистерна отбуксирована на тупиковый путь, были проведены все работы по ликвидации утечки. На место выезжали сотрудники МЧС. Пострадавших в ЧП нет, также нет и угрозы окружающей среде. Движение поездов через станцию осуществлялось в штатном режиме, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Вчера вечером, в 22.12, на станции Шарташ все аварийно-восстановительные работы по устранению утечки были завершены.