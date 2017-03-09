Бревно упало на водителя с 16-го этажа на стройке в Екатеринбурге

Мужчина погиб на месте.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.03.2017

В Екатеринбурге на стройке жилого комплекса «Ольховский парк» на улице Колмогорова погиб водитель - на голову мужчине упало бревно, сообщает Ura.ru 10 марта.

Водитель цементовоза прибыл на строительную площадку, принадлежащую «Форум-групп», и ждал разгрузки. В это же время двое рабочих демонтировали опалубку плиты-перекрытия на осях на 16-м этаже строящейся высотки. Он не удержали несколько деревянных балок, из-за чего три балки опрокинулись и упали вниз, одна из них упала прямо на голову водителя цементовоза.

Мужчина погиб на месте. Сейчас прокуратура устанавливает обстоятельства трагедии. В ходе проверки будет установлено, соблюдались ли на стройке правила техники безопасности.