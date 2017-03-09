В Екатеринбурге в Академическом микрорайоне сгорела служба такси

В ЧП никто не пострадал.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.03.2017
Утром 10 марта, в пятницу, произошел пожар в диспетчерской службе маршрутного такси на улице Сахарова в Академическом микрорайоне, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
— Сигнал о возгорании поступил 10 марта в 4.48 утра. На улице Сахарова на площади 10 квадратных метров сгорело здание диспетчерской службы маршрутных такси. В тушении пожара были задействованы 1 единица техники и 5 человек личного состава. В 5.01 утра огонь был локализован, в 5.43 потушен, — уточнили в ведомстве.
- По предварительным данным, пострадавших нет. Причина возгорания уточняется.
- В крупном пожаре службы такси на Авиаторов в Екатеринбурге около года назад погибла диспетчер. Тогда был поджог.
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