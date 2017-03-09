В Свердловской области поезд отрезал мужчине ногу

Пешеход шел вдоль путей с наушниками в ушах.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.03.2017
В Свердловской области на станции Тавда 32-летний мужчина попал под поезд, сообщили в областном управлении на транспорте МВД России 10 марта.
Мужчина шел вдоль железнодорожной дороги с наушниками в ушах. Из-за музыки он не услышал приближающийся поезд сообщением Устье-Аха – Тавда и сигналы, которые подавал ему машинист. Поезд экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось – он сбил мужчину, которому колесами отрезало стопу. Медики также диагностировали у пострадавшего перелом предплечья.
По предварительным данным, пострадавший – житель Кондинского района ХМАО. Мужчину доставили в больницу.
- Сотрудники транспортной полиции проводят проверку инцидента.