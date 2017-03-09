Тело мужчины с пакетом на голове было найдено под Невьянском

Также у него были связаны руки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.03.2017

В поселке Цементном под Невьянском в воскресенье, 5 марта, был найден труп мужчины с пакетом на голове, написало 9 марта местное издание «Твой континент – Районные новости».

Как уточнил источник в правоохранительных органах, убитым оказался 28-летний местный житель, он был обнаружен на улице в переулке Больничном.

Голова мужчины была завязана в пакет, а руки стянуты веревочными узлами. На теле были явные следы насилия.