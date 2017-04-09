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«Она была абсолютно бесконфликтным ребенком»: директор школы в Реже рассказала о покончившей с собой девушке

«Она была абсолютно бесконфликтным ребенком»: директор школы в Реже рассказала о покончившей с собой девушке
16+
Фото: соцсети
По словам одноклассницы девочки, ее подруга никогда бы не стала участвовать в «группах смерти», но информация со страницы погибшей говорит об обратном.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.04.2017

Восемнадцатилетний парень, который спрыгнул со своей девушкой с крыши недостроенного здания в Реже,  оставил прощальное послание в социальной сети.

– Я вас всех люблю. Простите меня за все. И забудьте сразу. Пока-пока, – говорится в этой «предсмертной записке» на его страничке в соцсети.

Напомним: получивших тяжелые травмы подростков доставили в районную больницу, однако спасти их врачам не удалось. Силовики, которые проводят доследственную проверку, склоняются к тому, что это был суицид. 

– Возможно, причиной стали любовные переживания, – уточнил старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.  

Однако следователи продолжают заниматься поиском причин, толкнувших молодых людей на этот роковой шаг.

«Предсмертную записку» парня прочитали в соцсети уже 26 тысяч человек.

«Хотели пойти в школу, но подруге позвонил  парень»

Как рассказала корреспонденту НАШЕЙ одноклассница погибшей девочки, в последний раз она видела ее живой утром в день трагедии.

– Она за мной заходила, мы вместе хотели пойти в школу, – рассказала  восьмиклассница. – Но потом ей позвонил парень, и она ушла к нему.

Ее погибшая подруга начала встречаться с молодым человеком в сентябре прошлого года. И ничто в их отношениях, по словам школьницы, не предвещало такого исхода. Но в то же время у обоих были не очень хорошие отношения с родными.

– Подруга недолюбливала и часто ругалась с отчимом, – сообщила знакомая погибшей.  – А ее парень с детства жил с бабушкой – она в нем души не чаяла. Но вот с мамой он особо не общался. Почему, я не знаю.

При этом школьница не верит, что пара состояла в «группах смерти», как начали писать после случившегося в СМИ.

– Потому что подруга со мной обо всем делилась, и такое она явно не стала бы от меня скрывать, – уверена девочка. – Они сами понимали, что все это бред.  весь этот бред, и никогда бы не стали в таком участвовать.

Однако сообщества, на которые парочка была подписана в соцсетях, говорят об обратном.

Страницы, на которые была подписана восьмиклассница.

В школе проблем не было

В то же время в школе, где училась погибшая девочка, сообщили, что она была очень миролюбивым ребенком и воспитывалась в благополучной семье.

– Девочка характеризовалась положительно, – ответила корреспонденту НАШЕЙ директор режевской школы №2 Светлана Николаева. – В школе у нее никаких проблем не было. Тройки, конечно, были , но не всем же быть академиками. Она была абсолютно миролюбивым, безконфликтным ребенком. Родители ее, как положено, ходили на собрания, звонили, интересовались.

  • Причем, в учебном заведении не стали отрицать, что родители девочки давно в разводе, и ее вместе с матерью воспитывает отчим. Однако там подчеркнули, что родной отец девочки не отказывался от нее – он также интересовался, как она учится и ходил на родительские собрания.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Евгений Светлый, 10.04.2017, 17:55
Тэги: Дети, Происшествия
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