На свердловском хлебокомбинате рухнула 30-метровая труба, которую должны были убрать в прошлом году

В ноябре 2016 года прокуратура потребовала снести трубу, однако руководство хлебокомбината требование проигнорировало.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.04.2017

В Туринске на местном хлебокомбинате обрушилась аварийная труба, прокуратура проводит проверку, сообщили в пресс-службе ведомства 10 апреля.

На Туринском хлебокомбинате рухнула аварийная труба

Обрушение дымовой трубы произошло на угольной недействующей котельной ранним утром 10 апреля. Труба обрушилась на три гаража, принадлежащих частным собственникам. Кроме этого, труба задела линию электропередачи. К счастью, никто не пострадал, объем ущерба определяется.

Старую трубу должны были демонтировать осенью 2016 года

Летом 2016 года районная прокуратура проводила проверку постройки, которая находилась в аварийном состоянии и использовалась Туринским хлебокомбинатом. После проверки ведомство потребовало от руководства хлебокомбината демонтировать старую дымовую трубу высотой 30 метров, однако требование было проигнорировано, несмотря на то, что иск прокуратуры удовлетворил суд.

Сейчас прокуратура устанавливает обстоятельства обрушения трубы. Ведомство даст оценку неисполнения судебного решения руководством хлебокомбината, по итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

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