У тети 11-летнего инвалида, на которого напали в Екатеринбурге коллекторы, обнаружили три долга по кредитам

Коллекторы облили мальчика спиртом и избили, требуя погасить долг.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.04.2017

Прокуратура Екатеринбурга поделилась первыми результатами проверки истории с нападением коллекторов на 11-летнего ребенка-инвалида в Екатеринбурге. Оказалось, что у родной сестры его матери есть долги по кредитам, оформленным в трех банках. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщили НАШЕЙ в пресс-службе прокуратуры.

В ходе дальнейшей проверки прокуратура выяснит, платила ли женщина по кредитам. Также сотрудники ведомства запросят документы у банков-кредиторов, чтобы узнать, какой организации передали финансовые обязательства по кредитам.

На текущий момент известно, что 5 апреля этого года трое коллекторов напали на 11-летнего ребенка в лифте дома, где он живет с матерью. Его облили некой жидкостью, похожей на спирт. На следующий день, 6 апреля, коллекторы избили ребенка. При этом они угрожали ему расправой и требовали погасить долг.

За несколько дней до этого неизвестные написали женщине на квитанции: «Хватит жить за счет соседей». Сейчас прокуратура также проверяет, есть ли у семьи долги по оплате ЖКХ.