В Екатеринбурге остановили трамваи: пассажиры испугались забытых вещей

Трамваи остановили в центре и на ЖБИ.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.04.2017
Сегодня, 10 апреля, утром на остановке «Профессорская» в районе улиц Мира – Малышева остановили трамваи. Там обнаружили забытый контейнер с едой, упакованный в пакет. Пассажиры запаниковали и вызвали полицию. Об этом НАШЕЙ сообщил очевидец Илья Останин.
Сейчас трамваи стоят в сторону ЖБИ. В полиции не дают комментариев до окончания спецоперации.
Кроме того, по сообщению пользователей сообщества Инцидент/Екатеринбург сегодня нашли подозрительный пакет на конечной остановке 40 лет ВЛКСМ. Из-за этого также было остановлено движение трамваев.
- В пятницу, 7 апреля, полицейские эвакуировали пассажиров трамвая на перекрестке улиц Ленина – Московская. В одном из вагонов обнаружили бесхозную сумку. Утром того же дня горожане испугались забытой в ЦПКиО пустой коробки.
- Напомним, 3 апреля в метро Петербурга произошел теракт.