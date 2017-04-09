В Екатеринбурге остановили трамваи: пассажиры испугались забытых вещей

Трамваи остановили в центре и на ЖБИ.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.04.2017

Сегодня, 10 апреля, утром на остановке «Профессорская» в районе улиц Мира – Малышева остановили трамваи. Там обнаружили забытый контейнер с едой, упакованный в пакет. Пассажиры запаниковали и вызвали полицию. Об этом НАШЕЙ сообщил очевидец Илья Останин.

Сейчас трамваи стоят в сторону ЖБИ. В полиции не дают комментариев до окончания спецоперации.

Кроме того, по сообщению пользователей сообщества Инцидент/Екатеринбург сегодня нашли подозрительный пакет на конечной остановке 40 лет ВЛКСМ. Из-за этого также было остановлено движение трамваев.