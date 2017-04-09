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В Свердловском областном суде вынесли приговор «черным риелторам», отбиравшим квартиры у жителей Екатеринбурга

В Свердловском областном суде вынесли приговор «черным риелторам», отбиравшим квартиры у жителей Екатеринбурга
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Всего на пятерых они получили 76,5 лет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.04.2017

В понедельник, 10 апреля, в Свердловском областном суде вынесли приговор по делу так называемых «черных риелторов», отбиравших квартиры у жителей уральской столицы.

На скамье подсудимых пять человек – Икром Раупов, Андрей Мигалатий, Сергей Шанауров, Яков Щукин, Саиджон Сидиков – которых обвиняют по трем эпизодам, совершенным еще в 2014 году.

Первый связан с 34-летней жительницей Екатеринбурга, страдающей легкой умственной отсталостью. Женщина жила вместе с маленьким сыном в небольшой комнатке на улице Краснофлотцев. Но в конце февраля 2014 года вместе с ними начал жить Икром Раупов, который, по версии следствия, быстро вошел в доверие к новой знакомой и уже спустя несколько дней начал вынуждать ее продать комнату. В итоге женщина лишилась своего жилья.  

В июле 2014 года все тот же Раупов познакомился с Андреем Мигалатием. Тот рассказал Раупову о тяжелых отношениях с родным братом Александром, у которого была комнатка в коммуналке на Билимбаевской. По версии следствия, после этой беседы Раупов вместе с Андреем Мигалатием, Сергеем Шанауровым и Яковом Щукиным приехали к Александру и похитили его, силой затолкав в машину. Они вывезли брата Мигалатия на пустырь между гаражами в районе улицы Челюскинцев, где держали и поили его два дня. После чего мужчину привезли к нотариусу в Новую Лялю, где он подписал все необходимые документы на жилплощадь. Затем, как выяснили силовики, Раупов и Шанауров избили Александра Мигалатия на том же пустыре, угрожая ему убийством.  Спустя еще два дня мужчине удалось сбежать от своих мучителей и сообщить об этом в полицию.  

Еще один похожий эпизод произошел в декабре 2014-го, когда Раупов познакомился с владельцем двухкомнатной квартиры по улице Советской Флянцем, который ради выпивки был готов на все. Мужчина подписал для Раупова договор купли-продажи, где было написано, что он получил за квартиру 3 миллиона рублей. После чего, по версии обвинения Сидиков, Шанауров и Щукин , по указанию Раупова вывезли Флянца в сады «Дорожник» в Алапаевске, где задушили его шнуром от электрического чайника. Тело мужчины, как выяснили силовики, они сожгли в костре.

Свердловский областной суд приговорил Икрома Раупова к 22 года колонии строгого режима. Отбывать наказание в «строгаче» будут и все его подельники. Сергей Шанауров получил 19,5 лет с ограничением свободы еще на 1,5 год, Саиджону Сидикову дали 17 лет, а Якову Щукину – 10 лет. Меньше всех за решеткой проведет Андрею Мигалатий – ему дали 8 лет, но также с ограничением свободы на 1,5 года.

  • Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Евгений Светлый, 10.04.2017, 16:13
Тэги: Криминал, Суд, Недвижимость
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