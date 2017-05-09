Депутат Госдумы погиб во время отпуска в Израиле

Василий Тарасюк утонул в Мертвом море.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.05.2017
Депутат Госдумы от партии ЛДПР Василий Тарасюк погиб во время отдыха в Израиле, сообщает Znak.com 10 мая.
Василий Тарасюк погиб в субботу, 6 мая, при невыясненных обстоятельствах. В этот день РИА «Новости» сообщило о гибели российского туриста, который утонул во время купания в Мертвом море. Посольство РФ в Израиле подтвердило эту информацию.
По данным израильского портала IOL, мужчина находился на пляже без сознания, пульса и дыхания. Спасатели пытались привести его в чувство длительное время, но спасти его не смогли.
- Василий Тарасюк до избрания в Госдуму седьмого созыва не раз избирался в парламент от Югры и Ямала, где он известен как представитель «Лукойла».
- В Госдуме Тарасюк был первым заместителем председателя по природным ресурсам.