В центре Екатеринбурга умерла пассажирка автобуса

Женщине стало плохо, когда автобус стоял на остановке «УрФУ».
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.05.2017
В Екатеринбурге днем 10 мая скончалась пассажирка автобуса маршрута № 50, сообщили в соцсетях очевидцы.
По их словам, женщине стало плохо, когда автобус стоял на конечной остановке 50-го маршрута «Уральский федеральный университет». Очевидцы вызвали скорую помощь, но врачи помочь пассажирке не смогли - она скончалась. Интернет-пользователи в комментариях отметили, что в таких автобусах всегда жарко, кроме этого, на улице стоит теплая погода, поэтому женщине могло стать плохо из-за жары.
В областном управлении Следственного комитета сообщили, что информация о ЧП поступила сотрудникам следственного отдела по Кировскому району, передает «КП-Урал». На место происшествия выехали следователи.
- Личность погибшей женщины и обстоятельства ее смерти устанавливаются.