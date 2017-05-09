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В центре Екатеринбурга умерла пассажирка автобуса

В центре Екатеринбурга умерла пассажирка автобуса
16+
Фото: vk.com/incekb
Женщине стало плохо, когда автобус стоял на остановке «УрФУ».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.05.2017

В Екатеринбурге днем 10 мая скончалась пассажирка автобуса маршрута № 50, сообщили в соцсетях очевидцы.
 
По их словам, женщине стало плохо, когда автобус стоял на конечной остановке 50-го маршрута «Уральский федеральный университет». Очевидцы вызвали скорую помощь, но врачи помочь пассажирке не смогли - она скончалась. Интернет-пользователи в комментариях отметили, что в таких автобусах всегда жарко, кроме этого, на улице стоит теплая погода, поэтому женщине могло стать плохо из-за жары.
 
В областном управлении Следственного комитета сообщили, что информация о ЧП поступила сотрудникам следственного отдела по Кировскому району, передает «КП-Урал». На место происшествия выехали следователи.
  • Личность погибшей женщины и обстоятельства ее смерти устанавливаются.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 10.05.2017, 19:16
Тэги: Происшествия
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