Наверх
В Екатеринбурге около общежития обстреляли автомобиль скорой помощи
08:23, сегодня
Что делать, если сломалось проводное радио в квартире?
08:19, сегодня
Две точки и десятки красочных залпов: фото салюта в День Победы в Екатеринбурге
01:30, сегодня
Салют в День Победы в Екатеринбурге глазами горожан
23:17, 09.05.2017
В конечном счете выигрывает клиент: уральские банки боролись за звание лучшего на Фестивале качества
В Ивделе ветеранов на параде прокатили на «Волге»-кабриолете
18:44, 09.05.2017
Игроки и тренеры ФК «Урал» возложили цветы к памятнику воинам-спортсменам Урала в Екатеринбурге
17:10, 09.05.2017
Погода не союзник: Парад Победы в Москве остался без боевой авиации
15:47, 09.05.20171
Ищите себя на фото! Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге в лицах горожан
15:40, 09.05.2017
Слаженные военные расчеты, мощная боевая техника и ветераны: фоторепортаж с парада в Екатеринбурге
14:25, 09.05.2017
Едва не заполыхал жилой дом: в Екатеринбурге выгорело двухэтажное безлюдное здание
13:56, 09.05.2017
СКР возбудил уголовное дело из-за гибели рабочего заводе УРБО в Екатеринбурге
12:41, 09.05.2017
Дым столбом и эвакуация пассажиров: в Екатеринбурге на Южном автовокзале выгорели ларьки
12:07, 09.05.20171
Шествие «Бессмертного полка» в Екатеринбурге. Онлайн-трансляция
11:00, 09.05.20175
Парад в День Победы на главной площади Екатеринбурга. Онлайн-трансляция
09:43, 09.05.2017
Под Кировградом «Ладу» разворотило после столкновения с рейсовым автобусом
09:18, 09.05.2017
Поле боя, короткое затишье, последнее письмо: «Мы вернемся». Как воевали свердловчане в Великой Отечественной
00:07, 09.05.2017
В Екатеринбурге футболисты «Урала» проиграли «Крыльям Советов»
20:26, 08.05.2017
В Среднеуральске нашли скелет в сандалиях
19:40, 08.05.2017
Екатеринбургский священник начал угрожать верующим, выступившим в защиту Руслана Соколовского
18:26, 08.05.2017
В Екатеринбурге верующие выйдут отдельной колонной на акцию «Бессмертный полк»
17:40, 08.05.2017
Молодежный состав «Урала» ввосьмером отбил победу у «Крыльев Совета» в Екатеринбурге
16:28, 08.05.2017
Решил перекусить после погони: в кафе возле Храма-на-Крови полиция задержала пьяного водителя
15:24, 08.05.2017
В Екатеринбурге на Уральском заводе бурового оборудования рабочего раздавило балкой
14:45, 08.05.2017
«Он голубой?»: пользователи «Яндекса» заинтересовались личной жизнью нового президента Франции
14:02, 08.05.20172
Работают пять водолазов: на озере Аятском возобновились поиски рыбака с затонувшей лодки
13:22, 08.05.2017
В Екатеринбурге горит ЖК «Рассветный» на ЖБИ
12:51, 08.05.2017
Парад может пройти под дождем: синоптики рассказали, какой будет погода на 9 мая в Екатеринбурге
12:26, 08.05.2017
Гороскоп на неделю с 8 по 14 мая 2017 года
12:00, 08.05.2017
«Чичерина проиграла «Басте»: Михаил Козырев раскритиковал кавер на песню «Темная ночь» от уральских рок-звезд
11:39, 08.05.2017
Спустя 16 лет: московский «Спартак» завоевал титул чемпиона России по футболу
10:56, 08.05.2017
«Никита Михалков оскорбил десятки музеев»: Ельцин Центр ответил на сравнение с Третьим рейхом
10:03, 08.05.2017
Никита Михалков сравнил премию Ельцин Центра с наградой Третьего рейха
19:17, 07.05.20175
Ищут уже два дня: в Екатеринбурге пропала девочка-подросток
18:06, 07.05.2017
Не месяц май. А, нет… В Екатеринбурге выпал снег
17:26, 07.05.2017
Ученые NASA нашли копию Солнечной системы
16:40, 07.05.2017
Не остановило даже отсутствие аккумулятора: парни из Екатеринбурга пытались вытолкать «двенашку» из двора
15:28, 07.05.2017
Мэрия Екатеринбурга все-таки разрешила продавать алкоголь в День Победы
14:23, 07.05.2017
Поиски на озере Аятском остановили, одного рыбака не нашли
13:00, 07.05.2017
Сотни екатеринбуржцев возложили цветы к памятнику Георгию Жукову
12:04, 07.05.2017
«С новым годом»: в Нижнем Тагиле выпал майский снег
11:42, 07.05.2017
Радисты УрФУ отмыли памятник Попову в Екатеринбурге
10:31, 07.05.2017
«Люди не могут сходить в церковь» РПЦ поддерживает запрет на работу гипермаркетов в выходные
09:18, 07.05.20175
«Ельцин Центр» получил премию «Европейский музей года»
08:44, 07.05.2017
На озере Свердловской области перевернулась лодка, погибли рыбаки
07:44, 07.05.2017
Мама пьет и не спешит забирать дочь: в Екатеринбурге нашли родителей двухлетней Даши, которая одна гуляла на улице
07:24, 07.05.20171
В Екатеринбурге отлетевшая деталь грузовика снесла полголовы автослесарю
18:49, 06.05.2017
«Люди устали от зимы и серости»: в Екатеринбурге открылся «Огонь Пляж»
18:28, 06.05.2017
Ученые разработали пластырь, который снижает риск смерти от инсульта в два раза
17:49, 06.05.2017
В суде Первоуральска наркоторговец попытался покончить с собой во время оглашения приговора
16:59, 06.05.2017
В Екатеринбурге прошла реконструкция боя времен Великой Отечественной войны
16:12, 06.05.2017
В России появится единая база трудовых и образовательных достижений граждан
14:44, 06.05.2017

В Екатеринбурге около общежития обстреляли автомобиль скорой помощи

В Екатеринбурге около общежития обстреляли автомобиль скорой помощи
16+
Фото: архив ГУ МЧС по Свердловской области
Пули из пневматического оружия повредили корпус реанимобиля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.05.2017

Вечером 9 мая на Уралмаше неизвестные обстреляли автомобиль скорой помощи. ЧП произошло около дома на Машиностроителей, 39а.
 
Как уточнили в Управлении здравоохранения, кто-то напал на автомобиль реанимационной бригады подстанции скорой помощи № 3 и обстрелял их из пневматического оружия. Медики приехали на подстанцию, и стали парковаться, как вдруг услышали грохот. Выйдя из автомобиля, водитель заметил вмятины на корпусе машины, похожие на следы пуль.

– Врачи и водитель не пострадали, на реанимобиле остались вмятины. Стреляли со стороны стоящего рядом общежития. На место ЧП была вызвана полиция, — уточнили в Горздраве.

В полиции пояснили, что врачи написали заявление.

— Заявление от граждан принято. Будет проведена проверка, после которой будет принятно процессуальное решение, — уточнили в УМВД по Екатеринбургу.

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 10.05.2017, 08:23
Тэги: Медицина, Происшествия
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Война ритуальных агентств Знаменитости Происшествия Скорая помощь ЗАГС Политика Религия Выставки Дороги Строительство Видео Расписание Деньги Музыка Дело Пьянкова Мультимедиа Студенты Скандал с Новиковым Личное Криминал Семья Высокие технологии Мировые новости ВУЗ Бизнес Военный репортаж Дорожные воины Коллекторы Новости Храм святой Екатерины Горячее Фото Транспорт Ловец покемонов СМИ Слухи Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? История Екатеринбурга Статистика Секс Катастрофа Красота Розыск Отдых Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Ту 154 Тест Пусть говорят Позитив Мужчины Скандалы Эксклюзив Репортаж Лайфхак Хоккей Суд Взрыв 9 мая Культура Недвижимость Еда Образование Спорт Волейбол Доска позора Авто Расстрел Гололед ДТП Мода Взятки Парковки Погода Конкурсы Медицина Дети Необычное Крушение самолета под Ростовом Самолет Минобороны упал в Якутии Убийство Ирины Вахрушевой Пожар Интервью Корь Ельцин-центр Производство Футбол Здоровье Психология Развлечения Рецензия Отношения Самолет Новости дня Дом-2 Шоу-бизнес Голодовка в колонии Рейтинг Мистика ЧМ-2018 Транспортная реформа ИГИЛ Ошибки врачей Кризис и санкции Искусство Школа Грипп в Екатеринбурге Опрос Новости России Женщины История успеха Расстрел на Депутатской Хэллоуин-2015 МЧС Животные Истории 9 мая Экономия Новый год Жизнь в городе Обрушение крыши на Калинина Общественный транспорт Убийство в Рахмангулово Грипп Экономика Туризм Путин Сибирская язва Мотоциклы Интернет Екатеринбуржцы в разных странах Приостановка полетов в Египет Снос монастыря на Качканаре В Египте разбился самолет с российскими туристами Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Смерть Биатлон Отключение света Уралмаш, Эльмаш Баскетбол Кто заработал Афиша Бэби-боксы В Екатеринбурге -40 градусов ГИБДД ЖКХ Приговор Лошагину Горящие авто Растения

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru