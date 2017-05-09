В Екатеринбурге около общежития обстреляли автомобиль скорой помощи

Пули из пневматического оружия повредили корпус реанимобиля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.05.2017

Вечером 9 мая на Уралмаше неизвестные обстреляли автомобиль скорой помощи. ЧП произошло около дома на Машиностроителей, 39а.

Как уточнили в Управлении здравоохранения, кто-то напал на автомобиль реанимационной бригады подстанции скорой помощи № 3 и обстрелял их из пневматического оружия. Медики приехали на подстанцию, и стали парковаться, как вдруг услышали грохот. Выйдя из автомобиля, водитель заметил вмятины на корпусе машины, похожие на следы пуль.

– Врачи и водитель не пострадали, на реанимобиле остались вмятины. Стреляли со стороны стоящего рядом общежития. На место ЧП была вызвана полиция, — уточнили в Горздраве.

В полиции пояснили, что врачи написали заявление.