«Больше некого позвать?»: в Каменске-Уральском майор во время митинга отказался помогать умирающему пенсионеру

79-летнему мужчине стало плохо во время праздничного мероприятия в честь Дня Победы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.05.2017

В Каменске-Уральском 9 мая во время праздничного митинга стало плохо пожилому мужчине, сообщает ku66.ru 10 мая.

79-летний мужчина потерял сознание возле остановки «Кунавина» около 10 часов утра. Очевидцы сообщили о произошедшем сотруднику ГИБДД, который дежурил неподалеку, однако за этим ничего не последовало - врачи так и не появились. Когда очевидцы снова подошли к майору и спросили, вызвал ли он скорую, тот указал на машину медиков, которая все это время стояла за толпой людей неподалеку.

Один из очевидцев подбежал к карете скорой помощи, но медиков в ней не было - врач ходил в толпе и искал того, кому стало плохо. После осмотра мужчины врач попросил позвать майора, однако девушка, отправившаяся за ним, вернулась одна, так как полицейский отказался идти, спросив: «Больше некого позвать что ли?»