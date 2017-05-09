В Свердловской области ребенок поранился о гвозди на детской площадке: ему пришлось зашить палец

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.05.2017

В Каменске-Уральском малолетний ребенок, гуляя на детской площадке, поранился о гвозди, торчавшие из игровых конструкций. Прокуратура города проводит проверку ЧП, сообщили 10 мая в пресс-службе областного ведомства.

По предварительной информации, около 9 вечера 3 мая во время прогулки на детской площадке ребенок получил травму в виде рваной раны пальца. При этом из игровой конструкции торчали гвозди, некоторые из них были замотаны веревками.

В связи с полученной травмой ребенку наложили швы в хирургическом отделении местной детской больницы.

— Сотрудники прокуратуры Каменска-Уральского выехали на место происшествия для проведения проверки соблюдения требований законодательства, в том числе о безопасности игровых конструкций, расположенных на придомовых территориях многоквартирных домов. В настоящее время прокуратура устанавливает организацию, которая должна была выполнять текущий ремонт игрового оборудования, следить за безопасностью его эксплуатации и своевременно предпринимать меры к ремонту и при необходимости демонтажу частей конструкций, создающих угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних, — уточнили в ведомстве.