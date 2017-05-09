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В Свердловской области ребенок поранился о гвозди на детской площадке: ему пришлось зашить палец

В Свердловской области ребенок поранился о гвозди на детской площадке: ему пришлось зашить палец
16+
Фото: rcami.ru

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.05.2017

В Каменске-Уральском малолетний ребенок, гуляя на детской площадке, поранился о гвозди, торчавшие из игровых конструкций. Прокуратура города проводит проверку ЧП, сообщили 10 мая в пресс-службе областного ведомства.
 
По предварительной информации, около 9 вечера 3 мая во время прогулки на детской площадке ребенок получил травму в виде рваной раны пальца. При этом из игровой конструкции торчали гвозди, некоторые из них были замотаны веревками.
 
В связи с полученной травмой ребенку наложили швы в хирургическом отделении местной детской больницы.

— Сотрудники прокуратуры Каменска-Уральского выехали на место происшествия для проведения проверки соблюдения требований законодательства, в том числе о безопасности игровых конструкций, расположенных на придомовых территориях многоквартирных домов. В настоящее время прокуратура устанавливает организацию, которая должна была выполнять текущий ремонт игрового оборудования, следить за безопасностью его эксплуатации и своевременно предпринимать меры к ремонту и при необходимости демонтажу частей конструкций, создающих угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних, — уточнили в ведомстве.

  • Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. 
  • Госпитализация ребенку не потребовалась.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 10.05.2017, 09:23
Тэги: Дети, Происшествия, Здоровье
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