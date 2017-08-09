Во Втузгородке мужчина увел девочку: полиция ищет очевидцев и записи с камер видеонаблюдения

Местные жители подозревают, что было совершено изнасилование ребенка.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.08.2017
В Екатеринбурге жители Педагогической сообщили, что к ним приходили местные участковые, которые расследуют дело об изнасиловании девочки.
Запись о происшествии появилась в сообществе "ВКонтакте" "Инцидент/Екатеринбург".
Эту информацию подтвердили и работники местного предприятия.
– Оперативники попросили записи с уличных камер предприятия, сам их не отсматривал, – уточнил "Нашей Газете" Александр.
Как рассказали в Следственном отделе СК РФ по Свердловской области, речи об изнасиловании не идет. Делом занимаются полиция и следователи Кировского района. От других комментариев они отказались.