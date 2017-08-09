На свалке в Верхней Пышме нашли тела двух младенцев

Следователи ищут мать двойняшек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.08.2017

Вечером среды, 9 августа, на свалке в Верхней Пышме нашли тела двух новорождённых. Оба мужского пола. При осмотре тел выяснилось, что повреждений нет, а также младенцы являлись двойней, то есть у них общая мать.

– Установлено, что оба младенца родились мёртвыми. В настоящее время назначена и проводится судебная медицинская экспертиза в целях установления точной причины смерти, – сообщает Следственный комитет Свердловской области

Следователи изучают откуда именно мусоровоз мог привезти тела и ищут мать мертвых мальчиков.

Сообщить информацию возможно по следующим телефонам: 8(34368)5-30-40, 8(34368)4-34-46 (следственный отдел по городу Верхняя Пышма СК России по Свердловской области), либо по линии "02". Конфиденциальность гарантируется.