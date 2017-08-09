«Нечаянно» задушил и изнасиловал: в Ирбите рецидивист убил медсестру и сжег дом

Бывший зэк до сих пор на свободе.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.08.2017

В ночь с 5 на 6 августа в Ирбите произошло убийство и последующий поджог. Местный рецидивист изнасиловал и задушил медсестру местной больницы Яну Мартынову. У женщины остался маленький ребенок.

– Возбуждено уголовное дело, у следствия имеется подозреваемый. СКР готовит иск в суд, что бы взять его под стражу. Он был ранее судим, – сообщили "Нашей Газете" в Следственном комитете Свердловской области.

По информации "ТАУ", мужчина сознался в содеянном и заявил, что "случайно" задушил Яну.

Причиной убийства стал отказ женщины в сексе после знакомства в кафе. В момент убийства девушка была пьяна.

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