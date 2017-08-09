Ночью вандалы повредили несколько машин на улице Короленко

Сейчас буйную компанию ищет полиция.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.08.2017
В ночь с 9 на 10 августа неизвестные вандалы повредили несколько машин, припаркованных на улице Короленко. Неизвестная компания пинала авто, била стекла и зеркала.
– В настоящее время в полицию с заявлением обратился только один владелец транспортного средства. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента и причастные лица, – сообщает городское МВД.
Напомним, что ночью 9 августа Екатеринбурге загорелись четыре автомобиля.
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