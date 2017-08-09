В Свердловской области ребенка ударило током в электрощите

Восьмилетняя девочка забралась в щит электроустановки в первом часу ночи.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.08.2017

В Байкаловском районе восьмилетняя девочка забралась в распределительный щит электроустановки кузнечной мастерской, где ребенка ударило током.

Сообщение о ЧП в деревне Ларина поступило в первом часу ночи. По данным "МРСК-Урала", электрощит находится в неудовлетворительном состоянии: двери щита открыты, торчат оголенные провода. Девочку госпитализировали, сейчас она находится в больнице с электротравмой.

Для расследования инцидента создана специальная комиссия, к работе подключились правоохранительные органы, сообщили в пресс-службе "МРСК-Урала".