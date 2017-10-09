Обвиняемому в убийстве тагильчанки Дарьи Зембицкой грозит 10 лет колонии строгого режима

Гособвинение требует взыскать с Сергея Какшина 13 миллионов рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.10.2017

Гособвинение запросила для подозреваемого в убийстве жительницы Нижнего Тагила Дарьи Зембицкой 10 лет колонии строгого режима, сообщает агентство "Между строк".

По версии следствия, Дарью убил ее бывший муж Сергей Какшин, отец ее двоих сыновей. Помимо 10-летнего заключения, прокурор просит для Какшина год ограничения свободы и возмещение морального ущерба в пользу родителей Дарьи и ее детей в размере 13 миллионов рублей. Из этой суммы 10 миллионов должны причитаться сыновьям убитой.

Сам Какшин заявил, что готов выплатить матери Дарьи лишь 200-300 тысяч рублей, детям - по 500 тысяч, но не больше, а также компенсировать расходы на похороны экс-супруги. Между тем адвокат семьи Дарьи настаивает на возобновлении следствия по статье "Похищение человека".

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