Утром в Екатеринбурге ограбили очередную «Евросеть»

В салоне связи подсчитывают ущерб.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.10.2017
Ранним утром 10 октября в полицию Екатеринбурга поступил сигнал об ограблении "Евросети" на улице Бахчиванджи. Задержать грабителей "по горячим следам" не удалось.
– Сигнал поступил в 6.00. На место выезжала оперативная группа. Осматривается место преступления, подсчитывается ущерб, - сообщили "Нашей Газете" в пресс-группе городского МВД.
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Добавим, что это далеко не первый случай ограбления "Евросети" за последнее время.
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В конце сентября грабители за раз обчистили располагающиеся рядом "Связной" и "Евросеть".
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18 сентября салон связи ограбили на улице Сухоложской, 14 числа на пересечении Викулова – Крауля.
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