В Екатеринбурге за нападение на полицейских посадили сына и защищавшую его мать

Пьяное застолье родственников обернулось для обоих лишением свободы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.10.2017

В Екатеринбурге вынесли приговор 38-летней женщине и ее 19-летнему сыну, которые напали на полицейских.

В 2016 году родственники пьянствовали у себя дома, из-за чего соседям пришлось вызвать полицию. Сотрудники попросили молодого человека проехать в отдел для составления протокола, но пьяный нарушитель отказался и бросился на полицейских с кулаками.

– Мать молодого человека, желая помочь своему ребенку, также набросилась на одного из стражей порядка, ударив его по лицу, порвала на нем форменное обмундирование, поцарапала ногтями шею и грудь, – сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета.

После этого женщина покинула место происшествия и скрывалась от силовиков до лета 2017 года, после чего ее взяли под стражу.

Суд признал их виновными и назначил женщине 3 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, ее сыну – полгода.

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