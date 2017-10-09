В Нижнем Тагиле полиция ищет мужчину, который избил 12-летнего ребенка

Нападавший попал на камеры видеонаблюдения.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.10.2017

В Нижнем Тагиле неизвестный мужчина избил 12-летнего мальчика. Нападавшего разыскивает полиция, сообщили в областном управлении МВД.

Инцидент произошел 2 октября. Об избитом подростке в полицию сообщили врачи больницы, куда ребенок попал с телесными повреждениями. По словам школьника, мужчина избил его возле дома № 14 на улице Юности. При этом подозреваемый попал на камеры видеонаблюдения.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, его поисками занимаются силовики. На вид мужчине 25-30 лет, рост 170-175 сантиметров, телосложение среднее. Был одет в болоньевую синюю куртку с капюшоном, черные брюки и кофту в бело-черную полоску.

В полиции просят откликнуться очевидцев инцидента и помочь установить личность подозреваемого. Любую информацию можно сообщить в дежурную часть отдела полиции №17 МУ МВД России "Нижнетагильское" по телефону: 8(3435) 97-68-02.

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