Серийного поджигателя машин Екатеринбурга отправили за решетку

На его счету 41 сгоревший автомобилей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.11.2017

В Екатеринбурге вынесли приговор серийному поджигателю машин. На его счету более 40 поджогов, которые он совершал с 2015 по 2016 год. На некоторые из них его спровоцировал алкоголь.

– Задержанным оказался 32-летний житель села Патруши, работающий в Екатеринбурге автомехаником. Ранее он был судим за грабеж и кражу, – пояснили в городской полиции.

Задержать поджигателя удалось ночью 15 октября на Химмаше. Тогда за один час вспыхнули две машины.

фото: пресс-служба МВД Екатеринбурга

– Ближе к утру сотрудниками экипажа ДПС был задержан подозрительный молодой человек, который попытался скрыться, увидев патрульную машину. В ходе опроса задержанный, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пояснил, что он действительно поджег автомобили, – добавили полицейские.

Ленинский районный суд назначил ему 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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