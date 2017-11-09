В Екатеринбурге на одной улице сгорели BMW, две Toyota и Chevrolet Cruze

Пожар произошел ночью.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.11.2017

В Екатеринбурге ночью пожарные тушили четыре машины на улице Бакинских Комиссаров, сообщили в областом управлении МЧС.

Сообщение о пожаре поступило около четырех часов утра. На площади 20 квадратных метров горели Chevrolet Cruze, BMW, Toyota Vitz и Toyota Rav 4. На место пожара выезжали 12 спасателей и 2 спецмашины, автомобили потушили к пяти часа утра.

В пожаре никто не пострадал, его причины выясняются.