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В Екатеринбурге поймали парня, который забыл костыли в машине, когда угонял ее

В Екатеринбурге поймали парня, который забыл костыли в машине, когда угонял ее
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Ворам из Березовского грозит до 6 лет колонии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.11.2017

В Екатеринбурге под суд пойдут двое жителей Березовского, которые с марта по июнь этого года угоняли машины, скручивали номера и перепродавали авто.

Так, например, в марте 2017 года они угнали Kia Ceed на улице Гагарина в Березовском, а через два месяца на той же улице – Hyundai i30.

Поймать угонщиков почти удалось в конце мая, когда они пошли на очередное дело и хотели украсть Kia Rio. В ту ночь один из воров ходил на костылях, так как повредил ногу.

– С помощью подручных средств мужчина проник в салон иномарки, спрятал костыли между передними сиденьями и запустил двигатель. Однако в этот момент хозяин машины, услышав из окна своей квартиры сработавшую сигнализацию, брелоком успел заглушить мотор, – рассказали городском МВД.

Парень убежал, но костыли застряли в салоне иномарки, и он решил подождать в кустах владельца машины. Когда хозяин легковушки увидел открытые двери и костыли, он вызвал полицию.

– В этот момент хозяин иномарки заметил подозрительного мужчину и попытался задержать, однако тот, несмотря на травму, успел скрыться в направлении ближайшего автоцентра на улице Блюхера, где его ожидал напарник, – добавили в  полиции.

Напарников удалось задержать 27 июня, когда они пытались угнать Toyota Corolla на улице Шиловской в Березовском. После их ареста полиции вернуть хозяевам три угнанные машины.

  • Общая сумма ущерба составила порядка 1,5 миллионов рублей.
  • Угонщикам грозит до 6 лет лишения свободы.
  • До приговора суда один из них будет находиться в СИЗО, второй – под домашним арестом.

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Олег Галимов, 10.11.2017, 14:27
Тэги: Суд, Происшествия
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