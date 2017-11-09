В Екатеринбурге пятилетнюю девочку насиловали мать и отчим

По словам Кати, мама и "дядя Сережа" играли с ней в пиратов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.11.2017

В Екатеринбурге местный житель забрал 5-летнюю дочку у бывшей жены. Накануне стали известны страшные подробности того, как с девочкой "играли" мама и сожитель "дядя Сережа", пишет Ura.ru.

Отец девочки силой забрал ребенка у матери, как только узнал первые результаты психологических экспертиз. Ранее мужчина развелся с супругой из-за ее наклонностей к садо-мазо, после чего она стала жить с садистом.

Из беседы специалист выяснила, что женщина и ее сожитель "играли" с ней в пиратов и использовали приспособления для нестандартного секса. Более того, малышка подвергалась анальному изнасилованию со стороны обоих.

Такой же вывод был сделан другим специалистом – экспертом-психологом, которая обнаружила 32 признака того, что девочка подвергалась сексуальному насилию.

Расследованием дела занимается Следственный комитет.

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