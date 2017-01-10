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Пропавшую в Нижнем Тагиле молодую маму могли убить: следователи возбудили уголовное дело

Пропавшую в Нижнем Тагиле молодую маму могли убить: следователи возбудили уголовное дело
16+
Фото: из личного архива Дарьи ВКонтакте
Родные женщины сегодня ищут ее сами вместе с волонтерами.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.01.2017

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» (часть 1 статьи 105 УК РФ) по факту исчезновения 28-летней Дарьи Зембицкой из Нижнего Тагила, сообщили сегодня НАШЕЙ в следственном комитете Свердловской области.

В ведомстве отмечают, что причин для того, чтобы уйти из дома у молодой мамы не было. Сейчас следователи и сыщики уголовного розыска ведут проверку и проверяют разные версии исчезновения Дарьи.

Тем временем родные пропавшей пытаются сами ее найти. По словам Елены Зембицкой, сегодня они соберут волонтеров возле подъезда Даши и будут искать ее по всему Нижнему Тагилу.

В социальных сетях активно обсуждают исчезновение Дарьи. Житель Тагила отмечают, что дом, где она жила, считается неблагополучным. На некоторых этажах там замечали притоны.

За день до исчезновения Дарьи ее молодой человек оставил на своей странице в социальной сети загадочную запись: «Не жалей никого ни людей, ни монеты. Они сегодня с тобой, а завтра их нету». И его возлюбленная Даша ее лайкнула. Позже - уже после пропажи Дарьи - он зачем-то продублировал эту запись под своей фотографией.

  • Дарья Зембицкая пропала утром 9 января. Девушка сказала родным, что поедет на работу, но там так и не появилось.
  • Машину Дарьи нашли припаркованной возле ее дома на улице Булата Окуджавы, 7. Рядом с ней родственники увидели пятна крови, которые кто-то припорошил снегом. По странному совпадению,с сайта застройщика «Магнитострой», где хранятся записи с камер видеонаблюдения этого двора, исчезла одна единственная запись – от той самой даты 9 января, когда пропала Дарья.

На фото: двор Дарьи Зембицкой, где стояла ее машина

  • Дарья Зембицкая воспитывала двоих маленьких сыновей. С мужем она развелась, но продолжала общаться. Сейчас дети находится у папы.
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Юнна Зузенкова, 11.01.2017, 14:30
Тэги: Розыск, Эксклюзив
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