Спасатели эвакуировали 13 человек из горящей многоэтажки в Екатеринбурге

В жилом доме на площади 40 квадратных метров сгорела квартира.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.01.2017
В Екатеринбурге сгорела жилая квартира на улице Просторной, сообщили в областном управлении МЧС 10 января.
Сообщение о пожаре в жилом доме поступило в шестом часу вечера. В десятиэтажном многоквартирном доме горела квартира на четвертом этаже, площадь пожара к приезду спасателей достигла 40 квадратных метров. Пожарные эвакуировали 13 человек, в том числе двух детей, пострадавших нет.
Всего на месте ЧП работали 52 спасателя и 16 спецмашин, был развернут штаб пожаротушения.
- Локализовать огонь удалось за полчаса, к восьми часам вечера квартира была потушена. Причины пожара выясняются.
- В новогодние праздники в пожарах погибли 17 свердловчан, в том числе двое детей, еще 10 человек пострадали. С 1 по 8 января в регионе произошло 83 пожара, их основными причинами стали неосторожное обращение с огнем, нарушение правил использования печного отопления, электрооборудования и транспортных средств, а также поджоги.
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