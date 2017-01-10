Наверх
Екатеринбургский психолог рассказала, какие мультики показывать детям, чтобы не навредить
09:00, сегодня
Спасатели эвакуировали 13 человек из горящей многоэтажки в Екатеринбурге
08:54, сегодня
В Екатеринбурге перекроют не расчищенные от снега улицы
08:29, сегодня
Пройдете ли вы «Тест на идиота», который помогает немецким водителям доказать, что они дружат с головой
20:47, 10.01.20175
Два в центре, один во Втузгородке: в Екатеринбурге заработали три новых отеля
20:35, 10.01.2017
В Екатеринбурге почти за 200 миллионов рублей выставили на продажу популярный пляжный комплекс
19:59, 10.01.2017
Кто-то не хочет платить: в Региональной энергетической комиссии Свердловской области прошли обыски
19:07, 10.01.2017
В Нижнем Тагиле ищут 28-летнюю мать двоих детей, пропавшую по пути на работу
19:00, 10.01.2017
В Екатеринбурге с работницы паспортного стола взыскали больше миллиона рублей за покупку квартиры
18:39, 10.01.20171
Жители южных республик оказались добрее русских продавщиц: в Екатеринбурге стартовал проект «Теплые места»
18:35, 10.01.2017
Замглавы МУГИСО Александр Самбурский повторно отстранен от работы
18:24, 10.01.2017
Футболист из Нигерии пробивается в ФК «Урал» через Деда Мороза
17:30, 10.01.2017
Екатеринбург остался без омолаживающей косметики из-за таможенников Кольцово
17:25, 10.01.2017
На месте будущего храма-на-воде в центре Екатеринбурга начались работы
17:18, 10.01.2017
Минздрав повысит тарифы на платные услуги в свердловских больницах
16:49, 10.01.20172
«Каменный ручей» перестал быть теплым: в Екатеринбурге на Щербакова снесли остановку с инфракрасным обогревом
15:46, 10.01.2017
Мороз и солнце, день чудесный! Как холода в Екатеринбурге повлияли на внешний вид горожан
15:45, 10.01.2017
Ройзман назвал враньем версию о вине пилота в крушении Ту-154
15:34, 10.01.20171
Корь отступила: в Свердловской области остановили вспышку инфекции
14:53, 10.01.2017
Пил как котенок: в Нижнем Тагиле застрелили сторожа, который сравнил гостя с животным
14:52, 10.01.2017
В Горном Щите хозяин не смог спасти свою 12-летнюю овчарку из пожара
14:40, 10.01.2017
Синоптики отменили крещенские морозы в Свердловской области
14:14, 10.01.2017
В Екатеринбурге почти 12 тысяч человек подхватили грипп и простуду в новогодние каникулы
14:10, 10.01.2017
«Пока, трубочка! Улетай навсегда»: малышку из Екатеринбурга прооперировали в Израиле на собранные уральцами деньги
14:05, 10.01.20172
Ждем коллапса с электричками: «дочка» РЖД требует сотни миллионов рублей с властей Свердловской области
13:49, 10.01.2017
Вместо воды, горячего обеда и гостиницы: екатеринбуржцев задержанного рейса в Стамбуле сдали в полицию
13:01, 10.01.20172
Дружно ждем посылки из Китая: «Алиэкспресс» возобновил доставку в Россию
13:00, 10.01.2017
В Ревде пригородный автобус сбил на пешеходном переходе мужчину
12:50, 10.01.2017
Зоопарк Екатеринбурга собирает новогодние елки для животных
12:18, 10.01.2017
В Екатеринбурге во время обеда ограбили салон «Евросеть» на Заводской, угрожая продавцу оружием
12:16, 10.01.20171
Бюджет «Викинга», сочельник и гадания на Рождество: Яндекс назвал самые «горячие» темы для свердловчан в праздники
11:50, 10.01.2017
В Екатеринбурге водитель «Яндекс.Такси» устроил массовое ДТП
11:38, 10.01.2017
Студентка из Екатеринбурга по ошибке стала актрисой популярных российских сериалов
11:32, 10.01.2017
В Верхней Салде мужчина задушил бывшую жену в первые минуты Нового года
11:00, 10.01.2017
Суд вынес приговор грузчику, который пытался задушить уборщицу в аэропорту Екатеринбурга
11:00, 10.01.2017
Барду Александру Новикову запретили выезжать из Екатеринбурга
10:35, 10.01.2017
В аэропорту Кольцово рассказали, на каких курортах отдыхали екатеринбуржцы в новогодние каникулы
10:30, 10.01.2017
Торговую сеть «Монетка» в Екатеринбурге обвиняют в порче памятника архитектуры
10:09, 10.01.2017
Журналы «Деньги» и «Власть» перестанут выходить в печатном виде
09:45, 10.01.2017
В Германии набирает популярность видео неудачного дрифта в центре Екатеринбурга
09:14, 10.01.2017
Минюст РФ предложил отбирать у должников единственное жилье
08:50, 10.01.20173
Зависимость курильщиков от табака будут лечить по полису ОМС
08:38, 10.01.20171
8 декабря в Екатеринбурге на улице Саввы Белых, 3, открылась новая аптека Живика
08:35, 10.01.2017
Екатеринбуржец покончил с собой в отделе полиции Кургана
08:14, 10.01.20171
Пранкер Лексус и документалист Андрей Крупин из Екатеринбурга сделают граффити в Турции в память об убитом после России
20:56, 09.01.2017
В Перми поженились Дед Мороз и Снегурочка из Екатеринбурга
20:30, 09.01.20172
9 января в Екатеринбурге: сын Шипулина и холод
20:29, 09.01.2017
«Где три армянина — там диаспора»: чем живет национальная община в Екатеринбурге
20:11, 09.01.2017
В Свердловской области пенсионер покончил с собой после визита коллекторов
20:02, 09.01.20171
Известная екатеринбургская учительница не может вернуться из Германии из-за того, что не хватает денег
19:30, 09.01.2017
Неосторожное обращение с огнем – основная причина гибели людей в пожарах за новогодние праздники в Свердловской области
19:12, 09.01.2017

Спасатели эвакуировали 13 человек из горящей многоэтажки в Екатеринбурге

Спасатели эвакуировали 13 человек из горящей многоэтажки в Екатеринбурге
16+
Фото: «Ночные новости»
В жилом доме на площади 40 квадратных метров сгорела квартира.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.01.2017

В Екатеринбурге сгорела жилая квартира на улице Просторной, сообщили в областном управлении МЧС 10 января.
 
Сообщение о пожаре в жилом доме поступило в шестом часу вечера. В десятиэтажном многоквартирном доме горела квартира на четвертом этаже, площадь пожара к приезду спасателей достигла 40 квадратных метров. Пожарные эвакуировали 13 человек, в том числе двух детей, пострадавших нет.
 
Всего на месте ЧП работали 52 спасателя и 16 спецмашин, был развернут штаб пожаротушения. 
 
в екатеринбурге на улице просторной сгорела жилая квартира 10 января 2017
 
в екатеринбурге на улице просторной сгорела жилая квартира 10 января 2017
 
в екатеринбурге на улице просторной сгорела жилая квартира 10 января 2017
  • Локализовать огонь удалось за полчаса, к восьми часам вечера квартира была потушена. Причины пожара выясняются.
  • В новогодние праздники в пожарах погибли 17 свердловчан, в том числе двое детей, еще 10 человек пострадали. С 1 по 8 января в регионе произошло 83 пожара, их основными причинами стали неосторожное обращение с огнем, нарушение правил использования печного отопления, электрооборудования и транспортных средств, а также поджоги.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 11.01.2017, 08:54
Тэги: Пожар
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Подпишитесь на рассылку

Скандалы Семья Слухи Грипп в Екатеринбурге Политика Деньги В Екатеринбурге -40 градусов Новости Новости России Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Лайфхак Взятки Бизнес Недвижимость Культура Расстрел Высокие технологии Школа Транспорт ДТП Дороги Репортаж Мультимедиа Психология Пожар Корь Авто Спорт Экономика ИГИЛ Жизнь в городе Приостановка полетов в Египет МЧС Хэллоуин-2015 Фото Еда Погода Волейбол Приговор Лошагину Расстрел на Депутатской Ошибки врачей Крушение самолета под Ростовом Расписание Кризис и санкции Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Эксклюзив Суд Студенты Дети Образование СМИ Музыка Женщины Отключение света Уралмаш, Эльмаш Катастрофа В Египте разбился самолет с российскими туристами Розыск ЧМ-2018 Горящие авто Обрушение крыши на Калинина Смерть Новый год Хоккей Война ритуальных агентств Ловец покемонов Рейтинг Развлечения Мужчины Мода Снос монастыря на Качканаре Личное Гололед Доска позора История успеха Ту 154 Дело Пьянкова Храм святой Екатерины Пусть говорят Путин Мировые новости Военный репортаж Видео Интервью Горячее Тест ВУЗ Афиша Медицина Экономия Отношения Баскетбол Скандал с Новиковым Ельцин-центр Религия Искусство Растения Здоровье Мотоциклы Дом-2 Коллекторы Секс Криминал Самолет Минобороны упал в Якутии Мистика ЖКХ Выставки Опрос Самолет Производство Рецензия Животные Общественный транспорт Футбол Интернет Бэби-боксы ЗАГС Строительство Голодовка в колонии Кто заработал Красота Конкурсы ГИБДД Статистика Знаменитости Шоу-бизнес Парковки Грипп Позитив Скорая помощь Дорожные воины Биатлон Туризм Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Новости дня Отдых История Екатеринбурга Сибирская язва Убийство в Рахмангулово Взрыв Происшествия Необычное

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru