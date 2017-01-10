Возможно, у него были и другие жертвы: в Нижнем Тагиле задержали грабителя, жестоко избившего пенсионерку

Подозреваемый упорно отрицал свою вину, но пострадавшая опознала своего обидчика.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.01.2017

В Нижнем Тагиле полицейским удалось задержать грабителя, напавшего на пенсионерку и жестоко избившего ее, сообщает сегодня, 11 января, пресс-группа городского управления МУ МВД России.

На улице Победы в Нижнем Тагиле грабитель напал на пенсионерку

Вечером 7 января возле дома на улице Победы в Нижнем Тагиле неизвестный напал на 61-летню женщину.

Около 22.30 пенсионерка возвращалась домой, но заметила, что за ней следом идет какой-то незнакомец. Женщина побоялась заходить в подъезд из-за плохого освещения и остановилась возле него. Преследователь, который был пьян, подошел к ней и задал какой-то вопрос, а затем неожиданно схватил сумку пенсионерки и попытался вырвать ее из рук.

Женщина стала сопротивляться. Тогда изувер несколько раз ударил свою жертву по лицу, она упала, и уже лежащей на снегу он нанес ей удар ногой в лицо. Забрав сумку, в которой было около 1000 рублей и документы, грабитель убежал.

Жертва опознала напавшего на нее преступника

Избитая пенсионерка обратилась за помощью в кафетерий, где только что делала покупки, его работники вызвали полицию и скорую помощь. Потерпевшая сообщила, что человека, который напал на нее, видела в этом заведении. Пенсионерка хорошо запомнила нападавшего: это мужчина лет 35, среднего роста, одет в черный пуховик и черную шапку, под глазами у него были следы от побоев.

По приметам он был похож на одного из жителей микрорайона Красный Камень, ранее трижды судимого за грабежи и разбои. Мужчина вышел на свободу в феврале прошлого года и находился под административным надзором. Как раз накануне его вызывали в полицию для дачи объяснений, где обратили внимание на синяки под глазами.

Грабителя задержали и возбудили уголовное дело

За подозреваемым отправились по месту его жительства на улице Карла Либкнехта, не застали дома, а позже задержали в одной из соседних квартир. Он категорически отрицал свою причастность к ограблению женщины.

При осмотре его жилища были обнаружены ботинки с бурыми пятнами и направили их на биологическую экспертизу. К тому же пострадавшая уверенно опознала в нем своего обидчика.

Против задержанного возбуждено уголовное дело статье «Грабеж с применением насилия», наказание по которой – до семи лет лишения свободы. Мужчину взяли под стражу.

Кроме того, в полиции проверяют данного гражданина на причастность к совершению других преступлений и обращаются к тем, кто опознал его как предполагаемого обидчика, позвонить в дежурную часть отдела полиции № 18 по телефону (3435)47-71-02 или 43-15-59.

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