Хорошо повеселились втроем: в Екатеринбурге в новогоднюю ночь братья с девушкой разнесли номер в отеле «Хаятт»

Ущерб, причиненный гостинице, составил 150 тысяч рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.01.2017

Веселая компания из двух парней и девушки разнесла номер в «Хаятте» в новогоднюю ночь. Как написал Life 11 января, ущерб, подсчитанный персоналом гостиницы, составил около 150 тысяч рублей. Делом занимается полиция.

В отеле уточнили, что их постояльцы , два парня и девушка, отпраздновали Новый Год в одном из номеров пятизвездочного де-люкс отеля «Хаятт Ридженси Екатеринбург». На следующий день после заселения, когда Аким, его брат Ислам и девушка Евгения покинули здание отеля, в их номере был просто форменный погром

Как пишет Life, веселые гости повредили мебель, разорвали эвакуационный план и разбили светильники. Также они сорвали пожарный извещатель, расположенный в коридоре, что могло привести к вынужденной эвакуации части гостей всего отеля. Обнаружилось это только после отъезда гостей.

— В первый рабочий день, 9 января, в отдел полиции № 9 поступило заявление от руководства гостиничной компании по факту повреждения имущества отеля его постояльцами. Сам инцидент, по сообщению представителей отеля, произошел в ночь с 31 декабря на 1 января. В настоящее время по заявлению организована проверка, — подтвердили в пресс-группе УВД Екатеринбурга.