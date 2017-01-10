Снег в помощь: оперативники нашли грабителя, нападавшего на женщин, по его собственным следам

Мужчина разбоем и грабежом добывал деньги на выпивку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.01.2017

В Серове мужчину, которого подозревают в разбойных нападениях на женщин, задержали сразу после совершения преступления, сообщает сегодня, 11 января, местное отделение МВД.

В Серове на Кирова неизвестный пытался ограбить женщину

Найти предполагаемого преступника помогли оставленные им следы на снегу.

В конце ноября 2016 года в Серове на проходящую по улице Кирова женщину напал неизвестный мужчина. Он был пьян и, угрожая ножом, потребовал отдать ему сумку, в которой находились деньги – более 4 тысяч рублей.

Однако женщина 1979 года рождения оказалась неробкого десятка и стала яростно сопротивляться – ей удалось выхватить нож из рук грабителя. Затем она прибежала к себе домой и сразу же позвонила в полицию, сказав, что орудие преступления находится у нее.

На улице Кирова вновь напали на женщину

Пока оперативники разыскивали нападавшего, в полицию поступило сообщение об аналогичном нападении, к тому же совершенном недалеко от места первого преступления. На этот раз пострадала женщина 1955 года рождения.

К счастью, в тот вечер выпал снег, и единственными следами на нем были отпечатки обуви преступника, которые вели от места преступления в сторону домов.

Сотрудники ППС отправились по этим следам. Нетрезвые граждане, открывшие им дверь, уверяли, что не причастны ни к каким грабежам, но полицейские позвонили на телефон потерпевшей, и в комнате раздался звонок. Один из подозреваемых понял, что изобличен, и в попытке скрыться прыгнул со второго этажа дома, но был задержан и доставлен вместе с уликами – сумкой и ее содержимым – в отдел полиции для разбирательства, где признался в содеянном. Это был неработающий молодой человек 1994 года рождения, неоднократно судимый, в том числе за разбой.

Мужчина разбоем и грабежом добывал деньги на выпивку

– Установлено, что злоумышленник после первой неудачной попытки решил не останавливаться и во что бы то ни стало добыть деньги на продолжение застолья, которое он устроил со своими друзьями. Мужчина свернул с улицы Кирова в переулок Безымянный в ожидании следующей жертвы. Заметив женщину, возвращавшуюся из магазина с сумкой, в которой были продукты питания, деньги и сотовый телефон, он ударил потерпевшую, выхватил поклажу и скрылся с места преступления, – рассказали в МО МВД России «Серовский».

Возбуждены уголовные дела по статьям «Разбой» и «Грабеж», подозреваемого заключили под стражу. Похищенное имущество возращено владелице. К этому времени расследование окончено, материалы уголовного дела переданы из полиции в суд.

В Екатеринбурге поймали мужчину, напавшего с ножом на продавца магазина. Читайте здесь.

В Екатеринбурге поймали мужчину, напавшего с ножом на продавца магазина. Информация по ссылке.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!