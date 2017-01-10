Не доставайся же ты никому! В Верхней Салде мужчина напал с ножом на любимую, чьи родители отказались выдавать ее замуж

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.01.2017
С улицы привезли раненую девушку в крови
— В ходе оперативно-разыскных мероприятий главным подозреваемым стал 23-летний молодой человек, с которым встречалась девушка. На момент приезда оперативников он был у себя в съемной квартире в состоянии сильного алкогольного опьянения. Здесь же нашли вещи потерпевшей и окровавленный кухонный нож, — уточнили в полиции.
Конфликт произошел из-за предложения руки и сердца
— Это все и послужило поводом для ссоры. А поскольку мужчина в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения, то и не смог сдержать эмоций и в ответ на ее оскорбления взял кухонный нож и несколько раз ударил любимую, — рассказали в МО МВД России «Верхнесалдинский».
- Молодой человек ранее судим не был. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Данная статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
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