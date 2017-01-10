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Не доставайся же ты никому! В Верхней Салде мужчина напал с ножом на любимую, чьи родители отказались выдавать ее замуж

Не доставайся же ты никому! В Верхней Салде мужчина напал с ножом на любимую, чьи родители отказались выдавать ее замуж
16+
Фото: rrnews.ru
Девушка в больнице в тяжелом состоянии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.01.2017

В ночь на 5 января скорая помощь в Верхней Салде доставила в больницу 20-летнюю девушку с ножевыми ранениями. Оказалось, на нее напал ее молодой человек из-за отказа в замужестве. А также из-за того, что мужчина был пьян. 

С улицы привезли раненую девушку в крови

Как рассказали в МО МВД России «Верхнесалдинский», ночью 5 января в дежурную часть от фельдшера скорой помощи поступила информация, что в больницу с улицы доставлена 20-летняя раненая девушка в тяжелом состоянии.
 
Полиция тут же начала искать нападавшего.

— В ходе оперативно-разыскных мероприятий главным подозреваемым стал 23-летний молодой человек, с которым встречалась девушка. На момент приезда оперативников он был у себя в съемной квартире в состоянии сильного алкогольного опьянения. Здесь же нашли вещи потерпевшей и окровавленный кухонный нож, — уточнили в полиции.

Конфликт произошел из-за предложения руки и сердца

Молодой человек рассказал, что они поссорились с любимой из-за конфликта поколений. Мужчина предложил выйти ей за него замуж, но родители девушки были против этого. Тогда расстроенный жених предложил ей расстаться. Но девушка не планировала отказываться от отношений с ним и начала ругать возлюбленного за его слабость характера. 

— Это все и послужило поводом для ссоры. А поскольку мужчина в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения, то и не смог сдержать эмоций и в ответ на ее оскорбления взял кухонный нож и несколько раз ударил любимую, — рассказали в МО МВД России «Верхнесалдинский».

В итоге девушку на скорой увезли в больницу, где оказали ей своевременную медпомощь. У нее несколько колото-ножевых ранений лица, плеча, кисти рук, груди, а также проникающее ранение трахеи. Медики оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.
  • Молодой человек ранее судим не был. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Данная статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

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Марина Подкорытова, 11.01.2017, 12:30
Тэги: Криминал, Происшествия, Мужчины
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