Возле машины пропавшей в Нижнем Тагиле мамы двоих детей нашли кровь

Родственники Дарьи Зембицкой ищут очевидцев.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.01.2017

В Нижнем Тагиле родственники пропавшей утром 9 января 28-летней Дарьи Зембицкой продолжают искать ее. Возле ее машины родные обнаружили пятна крови.

– Сегодня были возле ее машины, видели капли крови, которые кто-то пытался запинать снегом. Под капотом аккумулятор не прикручен, рядом лежат два ключа и гайка. Видимо, она хотела поставить аккумулятор и проверить, заведется машина или нет. Видимо, кто-то ей помешал, – рассказала сестра пропавшей Екатерина Зембицкая.

Родственники Дарьи просят откликнуться очевидцев, которые могли видеть, что произошло в то утро из окон своих домов или автомобилей.