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Возле машины пропавшей в Нижнем Тагиле мамы двоих детей нашли кровь

Возле машины пропавшей в Нижнем Тагиле мамы двоих детей нашли кровь
16+
Фото: из личного архива Дарьи Зембицкой
Родственники Дарьи Зембицкой ищут очевидцев.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.01.2017

В Нижнем Тагиле родственники пропавшей утром 9 января 28-летней Дарьи Зембицкой продолжают искать ее. Возле ее машины родные обнаружили пятна крови.

– Сегодня были возле ее машины, видели капли крови, которые кто-то пытался запинать снегом. Под капотом аккумулятор не прикручен, рядом лежат два ключа и гайка. Видимо, она хотела поставить аккумулятор и проверить, заведется машина или нет. Видимо, кто-то ей помешал, – рассказала сестра пропавшей Екатерина Зембицкая.

Родственники Дарьи просят откликнуться очевидцев, которые могли видеть, что произошло в то утро из окон своих домов или автомобилей.

  • В последний раз Дарья вышла на связь утром 9 января. Она сказала родственникам, что собирается на работу. Но там девушка так и не появилась. На свою страницу в социальной сети она в последний раз заходила в понедельник в 8 часов утра с мобильного устройства. Последний статус на ее странице: «Счастливая!»
  • Дарья Зембицкая воспитывает двух маленьких сыновей, оставшихся от брака. В последнее время она встречалась с молодым человеком из Нижнего Тагила.
  • Всех, кто-то что-то знает о ее местонахождении, просят обратиться по телефонам: 8-952-728-21-16, (3435) 97-65-07, (3435) 97-62-02.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 11.01.2017, 10:50
Тэги: Розыск, Эксклюзив
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