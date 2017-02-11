При пожаре в частном доме под Серовом погиб двухлетний мальчик

Во время ЧП он находился с братом и бабушкой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.02.2017

Вечером в пятницу, 10 февраля, в поселке Ключевом около Серова в пожаре в частном доме погиб 2-летний мальчик. Следователи проводят поверку, написал 11 февраля серовский «Глобус».

— В 19.52 был вызов в поселок Ключевой. На тушение пожара выехали спасатели 56-й пожарно-спасательной части. Возгорание произошло в двухквартирном одноэтажном доме на улице Совхозной. На площади 16 квадратных метров огнем были повреждены стены, потолочное перекрытие и домашнее имущество. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 8 человек личного состава. Пожар был полностью потушен в 20.20, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В результате возгорания погиб ребенок — мальчик 2014 года рождения. В доме при пожаре осталась бабушка с двумя внуками. Одного она успела вынести, а второй задохнулся.

Серовский межрайонный следственный отдел Следственного комитета России по Свердловской области начал доследственную проверку по факту гибели мальчика. — Установлено, что в момент возгорания в доме находилась бабушка с двумя внуками. Родителей в тот момент не было. Причина возгорания сейчас определяется следователем совместно с сотрудниками МЧС. При осмотре места возгорания не получено сведений и данных, которые бы свидетельствовали о поджоге. Отрабатывается версия неосторожного обращения с огнем. Но приоритетной остается версия, связанная с неисправностью печного отопления, — сообщил сегодня «Глобусу» заместитель руководителя Серовского межрайонного следственного отдела СКР Андрей Спиридонов.