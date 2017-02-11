В больнице Екатеринбурга погибла новорожденная девочка: родители винят врачей

Прокуратура проверяет больницу и действия врачей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.02.2017

В Екатеринбурге после рождения и лечения в больнице № 40 умер новорожденный ребенок. По заявлению родителей Минздрав и прокуратура проводят проверку действий врачей. Родители уверены, что врачи неправильно оказывали малышке медпомощь, а позже приписали в документах новый диагноз, сообщили Ura.ru 10 февраля.

27-летняя екатеринбурженка родила девочку 20 января в роддоме ГКБ № 40. Во время родов ее дочка наглоталась околоплодных вод, в результате чего был поставлен диагноз: неонатальная аспирация мекония. Ребенка поместили в отделение патологии новорожденных, и на четвертые сутки жизни ее состояние стабилизировалось. Для дальнейшего лечения маму с дочкой 25 января перевели в детскую больницу № 5.

Как рассказала мама, дочке стало плохо в пути, по прибытии ее сразу подключили к искусственной подаче кислорода. Аппаратура работала со сбоями.

Вечером 27 января новорожденную перевезли в детскую больницу № 11, в реанимацию. В течение суток младенец умер. Причиной смерти врачи назвали ранний неонатальный сепсис.

— В прокуратуру области поступило обращение от родителей. Будет дана оценка действиям врачей при оказании медпомощи. Изучается, как вели роженицу, какая оказывалась медпомощь, правильно ли вообще диагностировано было ее состояние, — сказала Канатова.