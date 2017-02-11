В Екатеринбурге в Кольцово экстренно посадили самолет из-за пассажира, но мужчину спасти не смогли

63-летний пассажир скончался в карете скорой помощи.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.02.2017

В ночь на 11 февраля в Кольцово пришлось внепланово посадить самолет. Одному из пассажиров резко стало плохо на борту. Как написал РБК, его госпитализировали, а борт после дозаправки полетел по маршруту, в Хабаровск.

Лайнер следовал по маршруту Москва — Хабаровск. ЧП произошло в 3.05. Во время пути у одного из пассажиров, 63-летнего мужчины, резко ухудшилось самочувствие, экипаж принял решение приземлиться в Кольцово.

В аэропорту самолет на взлетно-посадочной полосе встретила бригада медиков. 63-летнего мужчину сняли с борта и госпитализировали.