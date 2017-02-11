Дорога превратилась в каток: в Екатеринбурге около Самолетной лопнула труба

Холодную воду отключили.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.02.2017

В субботу утром, 11 февраля, в Чкаловском районе Екатеринбурга прорвало трубу. Весь Южный проезд был залит, на дороге покатушки.

Как написал e1, лопнувшая труба затопила Южный проезд в промежутке от Самолетной до Походной. Автомобилистам пришлось проезжать по тротуарам.

– По левой полосе ехать было просто невозможно. Там образовалось сантиметров 30 воды и наледи, – рассказали очевидцы.

Как уточнили в Водоканале, труба лопнула еще в 4 утра.

– В Южном проезде лопнула 200-миллиметровая труба с холодной водой. Жилые дома от водоснабжения не отключали: их запитали по резервной линии, – сообщили в Центральной диспетчерской службе ЖКХ.