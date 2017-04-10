Мама девочек, отравившихся в гостях у бабушки с дедушкой в Каменске-Уральском: «Открыли дверь, а они все лежат»

В тот вечер дети ели приготовленную в духовке домашнюю пиццу, но врачи говорят, что это не пищевое отравление.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.04.2017

Двух девочек, отравившихся непонятно чем в гостях у бабушки с дедушкой, госпитализировали в детскую больницы Каменска-Уральского 8 апреля. Как уточнила корреспонденту НАШЕЙ мама отравившихся девочек Елена Паршикова, инцидент произошел в минувшую субботу поздно вечером.

– На часах было десять минут одиннадцатого, – вспоминает женщина события трехдневной давности. – Я была дома, а дети в гостях у бабушки с дедушкой.

Елена уже далеко не в первый раз оставляет дочерей на выходные у своих родителей. И раньше все было нормально. А тут…



Дедушка впал в кому

– Ребенок звонит мне в панике и говорит: «Бабушка упала и встать не может!», – пересказывает Елена тот короткий разговор со старшей дочерью. – Я спрашиваю: «А сестра где?». «Лежит», - успела ответить дочь. Но потом разговор прервался, что-то зашумело и все…

Перепуганная женщина начала по очереди звонить на телефон 9-летней дочери и на номера родителей, но никто не отвечал. «Что-то случилось. Надо ехать!», – тут же сказала Елена своему старшему сыну, вызывая такси.



Елена боялась, что плохо с сердцем стало ее пожилой матери. Но то, что она увидела, когда открыла своим ключом дверь родительской квартиры, просто повергло женщину в шок.

– Открыли дверь, а они все лежат, – жуткая картина до сих пор стоит у Елены перед глазами. – Без сознания и в рвотных массах.

Как позже рассказала бабушка девочек, сначала стало плохо младшей из них. Дедушка отнес 4-летнюю малышку на диван, и отключился сам, когда прилег рядом. Тут же упала его супруга, а следом и вторая внучка, которая уже звонила маме по телефону.



Схватив младшую дочь, Елена сразу унесла ее к соседям. Хотя, по словам женщины, никаких подозрительных запахов в квартире она не почувствовала. Потом сосед помог перенести туда и старшую дочь. А сын Елены в это время уже звонил «03». Три кареты скорой помощи прибыли очень быстро. На одной из них в детскую горбольницу Каменска-Уральского вместе с девочками поехала и их мать.

– Старшая пришла в сознание быстро, потом глаза открыла моя мама, – продолжает рассказывать Елена. – Младшая дочь по дороге в больницу находилась в полусознательном состоянии. А вот отец все не приходил в себя.

Дедушке девочек, которому скоро исполнится 62, пришлось тяжелее всех – мужчина впал в кому. Поэтому эти три дня он провел в реанимации, где его сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. И только накануне его наконец перевели в отделение.





Утечки газа не было



Сейчас обе девочки чувствуют себя хорошо. Уже завтра их готовят на выписку. Девочки рассказали маетри, что в тот злополучный вечер они ели пиццу, которую испекли вместе с бабушкой.

– Но доктора уже сказали, что это не пищевое отравление. Да и не могли же они так от пиццы все в один момент упасть в обморок, да еще и с рвотой, - считает Елена.

Сама она больше склоняется к версии отравления газом. Хотя, по словам рабочих газовой службы, которые приехали в квартиру родителей Паршиковой сразу после случившегося, никакой утечки там не было.

– Они мне сказали, что все в порядке, тяга есть. Так что они сами в недоумении, – передала Елена слова газовиков.

Хотя, сколько Елена себя помнит, в квартире, где она сама жила раньше, никогда не было проблем с газом.

Пока врачи так и пишут везде : «Отравление неизвестным веществом». Однако, по результатам анализов, которые взяли у родителей Паршиковой в горбольнице Каменска-Уральского, они все-таки отравились продуктами переработки газа. Этой же версии придерживаются и силовики, которые проводят сейчас свою проверку.

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