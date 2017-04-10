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Битва теологов: на процессе по делу Руслана Соколовского изучают экспертизу по оскорблениям чувств верующих

Битва теологов: на процессе по делу Руслана Соколовского изучают экспертизу по оскорблениям чувств верующих
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Фото: Сергей Беляев/«Наша Газета»
«Наша Газета» ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.04.2017

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга 11 апреля 2017 года начинается рассмотрение экспертизы, составленной по роликам блогера Руслана Соколовского. Корреспондент «Нашей Газеты» ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

Процесс прервался 4 апреля после допроса на суде последнего свидетеля из числа неоскорбленных верующих. В тот день заседание вызвало ажиотаж у представителей СМИ из-за выхода на трибуну главы города Евгения Ройзмана.

После окончания допроса всех свидетелей адвокаты попросили приложить к делу контрэкспертизу, которая составлена в защиту Соколовского.

К 11 апреля 2017 года по ходатайству защиты в суд вызваны авторы экспертизы против блогера и составители контрэкспертизы. Судья эту просьбу удовлетворила.  

10.15. Доброе утро.

Суд снова начинается с задержкой. Руслан в ожидании ребячится, делает вид, что прячется за спинами поклонников.

10.17. Началось заседание. В суд вызвали первого эксперта – Анну Плотникову. Она лингвист из УрФУ. Преподает в том числе судебную лингвистику.

По запросу адвоката она исследовала речь Соколовского.

– Весь анализ был разделен на три этапа. Первый – предмет речи. В данном случае это должна быть группа лиц. В одних роликах они были, в других нет. Далее анализ цели сказанного. Это не то, что эксперт додумывает, – уточняет Плотникова.

Во всех видеозаписях признаки возбуждения ненависти отсутствуют, заключила Плотникова, добавив, что Соколовский использовал провокационные обороты речи.

10.30. Только в одном ролике из девяти ("Письма ненависти – верующие") нашлись признаки унижения мусульман.

Адвокат уточняет у эксперта, при какой совокупности признаков возникает факт возбуждения ненависти и вражды.

- Это выражается в побуждении к насильственным действиям, ограничении прав, оправдании насильственных действий. Это выражается и через унижение, - заключила Плотникова.
- А всякая ли группа подлежит защите? - уточняет адвокат Бушмаков.
- В законодательстве нет четкого определения социальной группы. Но если ориентироваться на постановление Верховного суда, это незащищенные группы – инвалиды, сироты.
- А феминистки или верующие?
- Такие вопросы, скорее, в компетенции социолога, - отвечает Плотникова.
- А оскорбление как понимается?
- Это значит унижение чести и достоинства, что прописано в КоАП, - отмечает Плотникова.

10.34. Эксперт заметила агрессивную тональность в речи Соколовского.

- Но он, безусловно, информирует о своем мнении, демонстрирование, - отмечает лингвист.

Судья опустила голову и закрыла глаза.

10.36. Прокурор тем временем склонилась над своей экспертизой, делая выписки.

Возле трибуны тем временем разбираются с матом.

- А называть Бога лицом нетрадиционной ориентации? - продолжает Бушмаков.
- Я не разбирала этот вопрос. Это, скорее, из области оскорбления чувств верующих, где нет никакой практики. Никаких методик не проработано для выявления признаков оскорбления чувств верующих. Я не знаю, как квалифицировать оскорбление Бога. Это не моя компетенция. Тут нужно проводить исследование с религиоведением, - отвечает Плотникова.
- А может комизм вызвать возбуждение ненависти и вражды?
- У сатиры другие цели, хотя она может вызвать оскорбление. Тут все индивидуально. Но я анализирую не это, а значение слов и выражений. Лингвистика в этом смысле наука точная, - отмечает эксперт.

10.45. Оцениваются не верующие, а вера, отмечает специалист.

- А фраза "верующие не классные", - цитирует Бушмаков блогера из его ролика "Суицид мусульман на ЕГЭ".
- Здесь действительно есть признаки унижения, но нужно смотреть на контекст. Здесь же имелось в виду, что это те мусульмане, кто нарушает определенные нормы. То есть не про всех мусульман, - отвечает Анна Плотникова.
- А то, что Соколовский в ролике про патриарха предлагает бороться с роскошью в церкви – здесь есть унизительные вещи? - спрашивает Бушмаков.
- Тут действительно есть унизительное высказывание в адрес патриарха. Но предметом речи является его деятельность, а не вся группа верующих. Но здесь все-таки не патриарх истцом выступает, а говорится о возбуждении ненависти к группе. А патриарх – не группа, - отвечает лингвист.

10.48. Анна Плотникова после изучения роликов Руслана дает ему такую характеристику:

- Русская литература давно ответила на все вопросы. Соколовский – этакий Базаров, который все отрицает.

10.50. В своей экспертизе Плотникова заключила, что Соколовский позиционирует себя борцом за гражданские права, выступает как публицист.

- Он сам говорил, что выступает против мракобесия и клерикализации, - отмечает Плотникова. - Он конструирует образ провокатора, как и журналисты и некоторые политики. Например, Жириновский.
- А то, что верующие – толстосумы, жируют, как это воспринимать?
- Тут нет унизительной оценки. Толстосум – это литературное слово.
- А у Соколовского много метафор?
- Да. Его речь метафорична.
- А вот свидетели воспринимали его буквально, - говорит в конце Бушмаков.

10.53. К вопросам переходит сторона гособвинения. Прокурор уточняет, является ли Плотникова участником госэкспертизы. Лингвист отвечает утвердительно.

По ее словам, к ней адвокаты обращались не один раз. В первый раз она отказалась, поскольку надеялась, что экспертизу проведут на компетентном уровне. Со слов Анны, даже нанятый государством лингвист отказался проводить экспертизу, поскольку ему не дали в помощь религиоведа.

10.57. Лингвист обращает внимание, что каждый эксперт должен заниматься делом в рамках своей компетенции.

- А на каком основании вы давали определение социальных групп, если вы не социолог? - пытается поймать ее прокурор.
- Я не давала. Я приводила определение, которое известно всем и не требует спецподготовки, - отвечает эксперт.

11.10. Начинается спор между прокурором и лингвистом о том, что такое экстремизм.

- В ролике "Ловим покемонов" он высмеял православные святыни, но не группу верующих, - доказывает свою позицию Плотникова.
- А вот в вашей же экспертизе говорится о православных в ролике "Идеальный брак". Это разве не социальная группа? - спрашивает прокурор.
- Здесь предмет речи – не православные, а брак и семейные ценности, пропагандируемые православными, - отвечает Плотникова.

- Мне все понятно. Я и не ожидала другого услышать. Переубеждать вас бесполезно, - говорит прокурор. - А вы поставили следователя в известность, что вас привлекла сторона защиты?
- А кого мне информировать, если меня следователь не привлекал к экспертизе?
- А вам можно в качестве негосударственного эксперта выступать?
- Я бы не выступала здесь, если бы здесь была независимая экспертиза, из центра МВД или Москвы. Но такой экспертизы на было. Я от коллег знаю, что эту экспертизу делали в педагогическом университете, - отвечает Плотникова. - Здесь было бы неплохо и психолога привлечь или в целом отдельную группу экспертов. Но экспертно-криминалистический центр МВД делает только лингвистическую экспертизу. Если бы мне дали на изучение эти материалы, я бы сделала те же самые выводы.

11.15. Бушмаков просит оценить экспертизу педагогического университета.

- Это комплекс экспертиз, в которых отсутствует синтезирующая часть, - отвечает эксперт. - Переводя на понятный язык, - эксперты не взаимодействовали друг с другом, не решали совместно вопросы. Мои коллеги сами дали посмотреть экспертизу, - признается Плотникова.
- А где прописано, что должна быть синтезирующая часть? - интересуется прокурор.
- Да у Росинской в методике есть. Каждый эксперт на экзамене отвечает, что должна быть синтезирующая часть.
- То есть законодательством это не утверждено.
- Я не знаю...

11.15. Эксперт отметила, что логика подсказывает необходимость составления синтезирующей части.

Допрос Плотниковой закончен. 

11.15. Судья выясняет, кого еще из специалистов следует ожидать. Специалист Колтунова из Новгорода не прилетела. А специалист по религиоведению Чернышкова придет только к двум. Судья объявляет перерыв.

11.16. Корреспондент НАШЕЙ тем временем поинтересовался у Плотниковой ее вероисповеданием.

- Я человек верующий, но судьба Соколовского меня не интересует, - пояснила Анна. 

В суд она пришла, скорее, из чувства справедливости.

НАША вместе с судом уходит на перерыв до 14.00

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Сергей Беляев, 11.04.2017, 10:13
Тэги: Суд, Эксклюзив, Ловец покемонов
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