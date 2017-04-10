В Екатеринбурге рядом с оборонным заводом произошел крупный пожар

Площадь возгорания достигла 500 квадратных метров.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.04.2017
В Екатеринбурге на улице Белинского вечером 10 апреля загорелось неиспользуемое здание рядом с Уральским заводом гражданской авиации, который входит в «Оборонпром»., сообщает служба спасения «Сова».
Сообщение о пожаре поступило около восьми часов вечера. На место пожара площадью 500 квадратных метров выехали 77 спасателей и 28 пожарных машин, был развернут штаб пожаротушения. В течение полутора часов пожарные пытались локализовать огонь, сделать это удалось лишь к 21.20 часам, так как тушение осложнялось тем, что огонь распространился по многослойному перекрытию крыши. Поэтому, чтобы остановить распространение пламени, пожарным приходилось разрезать кровлю бензопилами, вскрывать ее и проливать.
В областном управлении МЧС также сообщили, что борьба с огнем осложнялась отсутствием в районе пожара исправных водоисточников, из-за чего пожарным приходилось доставлять воду из пожарных гидрантов в 700 метрах от горящего здания.
- В пожаре никто не пострадал, его причины установят специалисты.