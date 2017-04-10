Наверх
Мэр свердловского города предложил почтить память жертв теракта в Петербурге «зажигательным смехом»
08:52, сегодня
«Урал» одержал четвертую победу подряд, обыграв «Оренбург» в домашнем матче
08:40, сегодня
В Екатеринбурге рядом с оборонным заводом произошел крупный пожар
08:16, сегодня
10 апреля в Екатеринбурге: настоящийи фальшивый Михалков и искусственная грудь
21:36, 10.04.2017
Любишь рисовать – получи кровать!
Мисс Екатеринбург 2006 об изнанке конкурса: о победе за интим и искусственных грудях
20:52, 10.04.2017
Власти Екатеринбурга потратят 4,4 миллиона рублей на покупку трех автомобилей
20:37, 10.04.2017
В Екатеринбурге в 2017 году отменят 15 маршрутов общественного транспорта
20:09, 10.04.2017
3-5 апреля Новосибирский питомник приглашает на выставку-продажу новейших садовых растений!!!
Миллиард и одна бутылка: как делают «Кока-колу» в Екатеринбурге
19:34, 10.04.2017
«Боюсь спать, ночью за дверью стоят коллекторы»: екатеринбурженке досталась квартира с долгами бывших владельцев
19:00, 10.04.2017
Автор проекта храма-на-воде подготовил новый вариант застройки екатеринбургского пруда
18:27, 10.04.2017
«Она была абсолютно бесконфликтным ребенком»: директор школы в Реже рассказала о покончившей с собой девушке
17:55, 10.04.2017
В Екатеринбурге многоквартирный дом эвакуировали из-за угрозы взрыва
17:24, 10.04.2017
В Екатеринбурге сдвинулись сроки ремонта Кольцовского тракта
17:05, 10.04.2017
В Свердловском областном суде вынесли приговор «черным риелторам», отбиравшим квартиры у жителей Екатеринбурга
16:13, 10.04.2017
В Госдуме предложили запретить детям младше 14 лет пользоваться соцсетями
15:31, 10.04.2017
Инспекторы автошкол могут получить право принимать экзамены вместо сотрудников ГИБДД
14:58, 10.04.2017
В Свердловской области суд отобрал у глухонемой матери шестерых дочерей
14:49, 10.04.20172
В Екатеринбурге поймали парня, который ранил ножом случайного прохожего в центре города
14:07, 10.04.20171
Для болельщиков «Урала» организуют спецрейс из Екатеринбурга в Сочи на финал Кубка России по футболу
14:00, 10.04.2017
Рэпер Наум Блик в образе Никиты Михалкова зачитал стихотворение против строительства храма-на-воде
13:35, 10.04.20171
У екатеринбуржца отобрали «Ауди Q7» за двухмиллионный долг
13:16, 10.04.2017
В Екатеринбурге инспекторы ДПС поймали пьяного подполковника полиции за рулем своего автомобиля
12:58, 10.04.2017
У тети 11-летнего инвалида, на которого напали в Екатеринбурге коллекторы, обнаружили три долга по кредитам
12:30, 10.04.20171
В Свердловскую область идет резкое потепление: МЧС выступило со спецобращением
12:21, 10.04.2017
В Верхней Пышме задержали общественника фонда «Город без наркотиков», торговавшего гашишем
12:15, 10.04.2017
На свердловском хлебокомбинате рухнула 30-метровая труба, которую должны были убрать в прошлом году
11:34, 10.04.2017
В Екатеринбурге продают клуб Mono, известный своими травести-шоу
11:20, 10.04.2017
В Екатеринбурге остановили трамваи: пассажиры испугались забытых вещей
11:20, 10.04.2017
Туроператоры назвали самые подешевевшие летние направления авиаперелетов по России и миру
10:50, 10.04.2017
Аналитики подсчитали, что из-за «пакета Яровой» подскочит инфляция
10:30, 10.04.20172
Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман негативно высказался о творчестве группы «Грибы»
10:20, 10.04.2017
Никита Михалков опять осудил Ельцин Центр: он обвинил его в искажении истории и назвал «Меккой» для митингующих
09:38, 10.04.20172
Юлия Чичерина пригласила екатеринбуржцев на бесплатный концерт в честь Дня космонавтики
09:08, 10.04.2017
«Без музыки я бы умер от скуки!» Интервью с екатеринбуржцем, который поет в такси и мечтает перевернуть всю страну
09:00, 10.04.2017
Солнечно, дождливо и тепло: синоптики порадовали прогнозом погоды в Екатеринбурге на 10-16 апреля
08:46, 10.04.2017
В Екатеринбурге умер артист и ведущий 41 канала Геннадий Ильин
08:20, 10.04.20171
Справка для автомобилистов: где в торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге дешевле припарковаться
08:15, 10.04.2017
В Екатеринбурге провели Открытый кубок Урала по бодибилдингу
22:20, 09.04.2017
В доме Эрнста Неизвестного в Екатеринбурге открыли мемориальную доску
19:00, 09.04.2017
Актриса Керри Фишер, умершая в прошлом году, появится в девятом эпизоде «Звездных войн»
18:40, 09.04.2017
В центре Екатеринбурга «Тойота» протаранила мотоцикл
18:00, 09.04.2017
Пушистые веточки, душевные слова и службы: Вербное воскресенье в Екатеринбурге глазами пользователей Инстаграма
17:30, 09.04.2017
Мужчина встретился в Екатеринбурге с парой гадюк
16:30, 09.04.2017
Одиночной аварией пассажирского автобуса из Екатеринбурга на «трассе смерти» заинтересовались прокуратура и следователи
14:30, 09.04.2017
В Москве поезд влетел в электричку: пострадали 12 человек
13:40, 09.04.2017
Будущие актеры сняли в Екатеринбурге короткометражку о переживаниях гниющего яблока
13:00, 09.04.2017
Следователи проверяют в Екатеринбурге управляющую компанию, в доме которой на детскую кровать упал потолок
12:00, 09.04.20171
Собака, танцующая тверк, прошла кастинг на шоу «ТАНЦЫ» в Екатеринбурге
11:30, 09.04.2017
Любителя прокатиться пьяным из Ревды в наказание отправили бесплатно работать
11:00, 09.04.2017
Инспекторы выяснили, почему пассажирский автобус из Екатеринбурга перевернулся на «трассе смерти»
10:40, 09.04.2017
В Нижнем Тагиле вместо Russia Arms Expo устроят парад военной техники ко Дню танкиста
10:20, 09.04.2017

В Екатеринбурге рядом с оборонным заводом произошел крупный пожар

В Екатеринбурге рядом с оборонным заводом произошел крупный пожар
16+
Фото: Служба спасения «Сова»
Площадь возгорания достигла 500 квадратных метров.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.04.2017

В Екатеринбурге на улице Белинского вечером 10 апреля загорелось неиспользуемое здание рядом с Уральским заводом гражданской авиации, который входит в «Оборонпром»., сообщает служба спасения «Сова».
 
Сообщение о пожаре поступило около восьми часов вечера. На место пожара площадью 500 квадратных метров выехали 77 спасателей и 28 пожарных машин, был развернут штаб пожаротушения. В течение полутора часов пожарные пытались локализовать огонь, сделать это удалось лишь к 21.20 часам, так как тушение осложнялось тем, что огонь распространился по многослойному перекрытию крыши. Поэтому, чтобы остановить распространение пламени, пожарным приходилось разрезать кровлю бензопилами, вскрывать ее и проливать. 
 
 
В областном управлении МЧС также сообщили, что борьба с огнем осложнялась отсутствием в районе пожара исправных водоисточников, из-за чего пожарным приходилось доставлять воду из пожарных гидрантов в 700 метрах от горящего здания. 
 
в екатеринбурге на белинского произошел крупный пожар 10 апреля 2017
 
 
 
  • В пожаре никто не пострадал, его причины установят специалисты. 

 

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 11.04.2017, 08:16
Тэги: Фото, Пожар
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Криминал Розыск СМИ Катастрофа Репортаж Семья Пусть говорят Мода Крушение самолета под Ростовом Скандалы Экономика Корь Транспортная реформа Пожар Горящие авто Мужчины Биатлон Парковки Бизнес Здоровье Шоу-бизнес Интервью ИГИЛ Кто заработал История Екатеринбурга ЧМ-2018 Рейтинг Ошибки врачей Баскетбол ВУЗ Дело Пьянкова Доска позора Футбол ЖКХ Авто Снос монастыря на Качканаре В Египте разбился самолет с российскими туристами Война ритуальных агентств Суд Строительство Женщины Храм святой Екатерины Происшествия В Екатеринбурге -40 градусов Фото Путин Горячее Погода Музыка Экономия Скандал с Новиковым Взрыв Отдых Студенты Лайфхак Транспорт Новости дня Интернет Ельцин-центр Высокие технологии Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Расписание Военный репортаж Новости Еда Волейбол Общественный транспорт Дети Медицина Ловец покемонов Позитив Тест ДТП Грипп в Екатеринбурге Новый год Голодовка в колонии Гололед Мистика Религия Слухи Хэллоуин-2015 Психология Эксклюзив Видео Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Рецензия Личное МЧС Конкурсы Сибирская язва Растения Коллекторы Искусство Деньги Расстрел на Депутатской Приостановка полетов в Египет Приговор Лошагину Бэби-боксы Спорт Политика Школа Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Смерть Отношения Взятки Мировые новости Убийство в Рахмангулово ГИБДД Образование Самолет Минобороны упал в Якутии Дорожные воины Недвижимость Новости России Отключение света Уралмаш, Эльмаш Развлечения Туризм Афиша Самолет Культура Скорая помощь Животные Обрушение крыши на Калинина Грипп Кризис и санкции Необычное Секс Знаменитости Жизнь в городе Ту 154 Мультимедиа История успеха Расстрел Дороги Дом-2 Красота Производство Опрос Мотоциклы Статистика Выставки ЗАГС Хоккей

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru