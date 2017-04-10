В Екатеринбурге пенсионерка отсудила у больницы 120 тысяч рублей за упавшую на нее оконную раму

После случившегося женщине пришлось перенести несколько операций на ноге.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.04.2017

Кировский районный суд вынес решение по иску пенсионерки к Центральной городской больнице № 7, где на нее упала оконная рама.



Инцидент произошел еще в октябре 2012 года, когда пожилая екатеринбурженка пришла в больницу навестить своего тяжело больного брата. Решив проветрить палату, она забралась на подоконник и попыталась открыть фрамугу, но из-за сломанных петель та просто выпала на женщину. Не устояв, пенсионерка упала на пол. Да так неудачно, что получила перелом голени. Из-за чего ей пришлось перенести несколько операций на правой ноге. Кроме того, из-за всего случившегося женщина не смогла присутствовать на похоронах родного брата, который был единственным близким ей человеком.



Поэтому, после продолжительного лечения женщина подала в суд иск, в котором потребовала взыскать с больницы миллион рублей. Однако представитель ЦГБ № 7 не согласился с этими требованиями, заявив, что причиной случившегося стала грубая неосторожность со стороны пострадавшей. Но в то же время он не смог привести в суде каких-либо доказательств того, что в больнице следят за состоянием окон и вовремя их ремонтируют.



Более того, после случившегося в больнице даже не было внутренней проверки. В то же время в ходе суда выяснилось, что в палате не было никакого предупреждения о том, что открывать окно нельзя.



Прокуратура поддержала иск женщины, но лишь частично, потребовав возместить ей 300 тысяч рублей.

– Так как бюджетное учреждение обязано обеспечивать надлежащее состояние имущества и производить его ремонт, – прокомментировала корреспонденту НАШЕЙ помощник прокурора Кировского района Наталья Южакова.