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В Нижнем Тагиле нашли 9-летнюю девочку, сбежавшую из интерната

В Нижнем Тагиле нашли 9-летнюю девочку, сбежавшую из интерната
16+
Фото: tagilcity.ru
Ребенок гулял в одиночестве по набережной.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.04.2017

В понедельник, 10 апреля, прохожие обнаружили в Нижнем Тагиле 9-летнюю девочку, сбежавшую днем того же дня из школы-интерната №1, об этом НАШЕЙ сообщили в пресс-службе полицейского главка.

Двое тагильчан заметили девочку, гулявшую в одиночестве по набережной городского пруда. Парень с девушкой обратили внимание, что ребенок промочил ноги и отвели его в больницу. Медики сообщили о ней в полицию.

  • Девочку вернули законным представителям и посоветовали лучше за ней присматривать.
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Юнна Зузенкова, 11.04.2017, 12:55
Тэги: Розыск
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