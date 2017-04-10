В Нижнем Тагиле нашли 9-летнюю девочку, сбежавшую из интерната

Ребенок гулял в одиночестве по набережной.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.04.2017

В понедельник, 10 апреля, прохожие обнаружили в Нижнем Тагиле 9-летнюю девочку, сбежавшую днем того же дня из школы-интерната №1, об этом НАШЕЙ сообщили в пресс-службе полицейского главка.

Двое тагильчан заметили девочку, гулявшую в одиночестве по набережной городского пруда. Парень с девушкой обратили внимание, что ребенок промочил ноги и отвели его в больницу. Медики сообщили о ней в полицию.