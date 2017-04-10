В Верхотурье молодой уголовник зарезал своего приятеля

В полицию позвонил фельдшер скорой помощи.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.04.2017

В Верхотурье сотрудники уголовного розыска «по горячим следам» задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своего приятеля, сообщили сегодня, 11 апреля, в пресс-службе полицейского главка.

Поножовщина произошла в субботу между двумя местными жителями. Оба ранее были судимы.

В полицию позвонил фельдшер скорой помощи и сообщил, что в больницу доставили 33-летнего мужчину с ножевым ранением. В доме, откуда медики забрали пострадавшего, стражи порядка обнаружили окровавленный нож, одежду и следы от обуви.

Главным подозреваемым оказался 31-летний местный житель. Он признался, что они с погибшим поругались. Затем началась драка. Мужчины схватились за ножи, и он зарезал своего приятеля.