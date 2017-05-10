Онлайн-трансляция с вынесения приговора по делу Руслана Соколовского в Екатеринбурге

«Ловцу покемонов» грозит до 3,5 лет лишения свободы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.05.2017

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга 11 мая 2017 года выносят приговор блогеру Руслану Соколовскому. Корреспондент «Нашей Газеты» ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

К своей финальной стадии процесс по делу Соколовского прошел 28 апреля. В этот день прошли судебные прения, во время которых гособвинение потребовало отправить блогера на 3,5 года в колонию общего режима.

— Обвинение, предъявленное Соколовскому, очень объемное. Он – лицо, которое придерживается националистических взглядов и осознавал преступность своих действий, с целью возбуждения ненависти или вражды, а также с целью оскорбить и унизить чувства верующих создал ролики, — сказала гособвинитель Екатерина Калинина.

Адвокаты Руслана Соколовского настаивали на полном оправдании своего подзащитного. На последнем перед приговором заседании защита пыталась ходатайствовать о проведении повторной и независимой экспертизы. Судья Екатерина Шопоняк отказала адвокатам.

10.25. Доброе утро. В ожидании приговора мы напомним, какие именно ролики стали основанием для возбуждения уголовного дела.

«Ловим покемонов в церкви» «Соколовского в тюрьму за ловлю покемонов?» «В космос летал, чеченцев не видел» «Патриарх Кирилл, ты…» «Идеальный православный брак?» «Письма ненависти — верующие» «Письма ненависти — феминистки» «Вступил в секту» «Суицид мусульман на ЕГЭ»

Уголовное дело возбуждено по статьям «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» и в семи эпизодах по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».

10.56. Возле входа в суд столпотворение. Скоро прозвучит приговор.

Кроме журналистов пришло большое число представителей оппозиционных движений.

Некоторые с собой захватили передачки для Соколовского.

11.00. Возле суда припаркована машина с дипломатическими номерами. Напомним, что на одном из заседаний присутствовала заместитель генконсула ФРГ в Екатеринбурге.

- Соколовский – как Гагарин, который полетел, чтобы сказать, что Бога нет, - говорит один из посетителей суда.

11.03. Пропускная скорость в суде – один человек за две минуты.

11.06. Доставили Соколовского.

Весь коридор зала битком забит представителями прессы.

11.12. Один из слушателей пытался пробиться в зал, но журналисты его оттерли.

11.14. В зал прошел Руслан.

11.17. В зале страшная давка.

11.18. В зал зашла судья.

11.19. Началось чтение приговора.

Звучит текст обвинения.

11.23. В тексте обвинения говорится о том, что Соколовский, придерживаясь националистических взглядов, совершил действия, направленные на унижение народов и верующих.

Соколовский явно волнуется. Он медленно качается назад и вперед.

Справа от Соколовского стоит его мама.

- Наделив Христа свойствами зомби, Соколовский совершил преступление по статье 148 УК РФ – «Оскорбление чувств верующих», - говорится в тексте.

11.26. Адвокат Бушмаков прогнозирует, что приговор будут зачитывать часа два.

11.29. Руслан изредка оглядывается назад. На суде как минимум 40 человек слушателей.

Мгновенно работают затворы фототехники.

11.33. По всей видимости, приговор будет обвинительный. Судья твердо произносит слова «совершил», «сделал».

Если бы приговор был оправдательный, то в тексте звучала бы формулировка - «обвиняемый в совершении».

11.40. Сняв ролик «Патриарх Кирилл, ты...», Соколовский способствовал возбуждению ненависти и вражды к православному духовенству, говорится в тексте обвинения.

Сочетание церковного песнопения с нецензурной бранью нарушает религиозное благоговение, – это тоже следует из текста.

11.43. Действия Соколовского суд характеризует как проявление неуважения к обществу, нарушающее право на свободу вероисповедания.

11.47. Интересный момент. Соколовского признали виновным по статье 148 УК РФ за наделение Христа свойствами представителя японской мифологии (покемона).

11.55. Своей вины Соколовский не признал.

11.58. Чтение по эпизодам закончилось.

Судья начинает читать, как Соколовский стал блогером и как он делал ролики.

- Видеоролики создавались на «злободневные темы». Так, ролик «письма ненависти - верующие» был создан как ответ на агрессивные комментарии, ролик про ловлю покемонов был создан как ответ на сюжет на телеканале «Россия 1», - говорит судья, цитируя показания самого Соколовского.

12.01. Соколовский совершил девять самостоятельных преступлений по статье 282 («Экстремизм») и семь самостоятельных преступлений по статье 148.

Особенность преступлений, совершенных Соколовским, в том, что он совершил одним действием несколько преступлений, считает судья.

Так, одним и тем же действием, размещением ролика «В космос летал чеченцев не видал», он призвал к возбуждению ненависти.

12.03. Доказательства вины Соколовского.

Первое – наличие у него аккаунтов в соцсети и канала на YouTube.

Второе – наличие у него оборудования и Интернета.

12.05. Доказательства вины Соколовского приводят и свидетели. Например, Игорь Сергеев, который на время суда улетел из страны.