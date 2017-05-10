Студент из Екатеринбурга может на 5 лет сесть в тюрьму за разборки с гаишником у него дома

Молодого человека возмутило, что инспектор ГИБДД поймал его на нарушении.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.05.2017

Следователи Алапаевска возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего студента екатеринбургского вуза. Ему грозит до 5 лет лишения свободы по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» (часть 1 статьи 318 УК РФ). Об этом сообщили сегодня, 11 мая, в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По версии следователей, 22 апреля этого года молодого человека привлекли к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Позже студент узнал, где живет сотрудник ГИБДД, который поймал его на нарушении, и пришел к нему. Молодой человек вызвал полицейского для разговора. В ходе беседы он угрожал инспектору ГИБДД физической расправой.