Суд над грозой Пионерки: в процессе по делу об избиении общественника озвучили показания подельников Новоселова

Корреспондент НАШЕЙ ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.05.2017

В мировом суде Кировского района продолжается процесс по уголовному делу против грозы Пионерки Игоря Новоселова. Напомним, что на этот раз его обвиняют в незаконном проникновении в квартиру и избиении общественника Владимира Рудякова. Это произошло еще в июне 2015 года, когда Новоселов работал в коллекторском агентстве. Вместе с коллегами по работе он ворвался в квартиру к Рудякову. Но, когда налетчики избили 28-летнего екатеринбуржца, выяснилось, что они ошиблись квартирой. Извинившись, коллекторы предложили Владимиру в качестве компенсации ящик пива. Но тот не пошел на мировую и сразу позвонил в полицию.

Заметим, что подельников Игоря уже давно осудили. Одного из них, по словам потерпевшего, посадили на 4 месяца, двое других, заплатив компенсацию, отделались условными сроками. А завершить рассмотрение дела, возбужденного против Новоселова, в 2015-м не удалось, так как он подался в бега. И сдался силовикам лишь через 1,5 года. Кстати, дожидаясь начала этого процесса в СИЗО, Игорь ответил на несколько вопросов корреспондента НАШЕЙ, в том числе о том, как он жил в Питере, когда сбежал из уральской столицы.

Изначально планировалось, что дело рассмотрят в особом порядке – без допросов свидетелей и подробного изучения доказательств, – так как, сдавшись полиции, Новоселов полностью признал вину по этому эпизоду. Однако после приговора по делу о нападении на таксиста, за которое Новоселову дали 2 года, парень изменил свое решение. Теперь он признает свою вину лишь частично, утверждая, что ударил потерпевшего всего один раз. По словам самого Рудякова, это неправда. Но, несмотря на это, потерпевший принял извинения Новоселова. Владимир сказал, что его вполне устроит компенсация в размере 14 999 рублей. И адвокат Новоселова уже передал ему эти деньги. Получив их, потерпевший написал росписку, в которой попросил назначить Новоселову наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

Свидетель написал в ней, что не имеет претензий и просит назначить Новоселову наказание, не связанное с реальным лишением свободы.Источник: http://ngzt.ru/accidents/view/04-05-2017-chto-neset-etot-djeyms-bond-santehnicheskiy-grozu-pionerki-igorya-novoselova-vozmutili-pokazaniya-svidetelya-po-ego-delu © ngzt.ru

На сегодняшнем заседании должны допросить троих подельников Новоселова. Причем один из них, по фамилии Бондаренко, сейчас сидит в колонии в Каменске-Уральском, поэтому его допросят по конференцсвязи. Тихонова, который уже дважды не явился в суд, вновь попробуют привести на процесс принудительно. А также Новоселов настоял на том, чтобы допросили его третьего подельника – Рашояна, – который почему-то проходит по делу как свидетель.

НАША ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

14.22. Начало заседания задерживается из-за того, что в зале настраивают видоконференцсвязь с колонией в Каменске-Уральском, где сидит один из подельников Новоселова по фамилии Бондаренко.

14.35. Через полчаса связь с колонией наконец удалось настроить. Но самого Новоселова еще в зал не привели.

14.42. После того, как Новоселова завели в зал, начался допрос его подельника Сергея Бондаренко.

14.49. Сам Новоселов сначала слушал внимательно. Но его рассмешили обрывки слов подельника из-за проблем со связью.

- Да мы не поймем ничего, - расхохотался он. - Я на этого урку смотреть не могу.

Но адвокат попросил его успокоиться.

- Пили. Потом поехали к наркоману Денису. Но перепутали квартиру. Возник конфликт с хозяином квартиры, - рассказал Бондаренко.

- Телесные повреждения наносились кому-то? -спросил гособвинитель.

- Кому-то наносились, - ответил Бондаренко.

- Кому? - уточнил помощник прокурора. - Хозяину. - Кто наносил удары? - Не знаю. Все, наверное. Не помню.

- Да вы не вытяните ничего из этого урки, - улыбаясь, заметил Новоселов.

14.56. Гособвинитель попросил зачитать показания Бондаренко, которые он давал во время следствия.

Из показаний Бондаренко следует, что он с подельниками хотел поговорить с «наркоманом Денисом», чтобы тот больше не распространял наркотические средства в Кировском районе.

Причем сам Бондаренко был изрядно пьян. Хотя на вопрос гособвинитееля, в каком состоянии он тогда находился, Бондаренко сказал, что в «нормальном».

Вероятнее всего, налетчики перепутали квартиру именно из-за того, что были подшофе.